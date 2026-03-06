Το βλέμμα της παγκόσμιας κοινότητας στο πετρέλαιο: Αναζήτηση εναλλακτικών οδών από τον Περσικό Κόλπο

Έντονη ανησυχία για μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση έχει προκαλέσει η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, καθώς οι παραγωγοί προσπαθούν να βρουν εναλλακτικές διαδρομές εξαγωγής, ενώ διυλιστήρια στη Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν μειώνουν την παραγωγή τους.

Πολλά δεξαμενόπλοια στρέφονται πλέον μακριά από τον Περσικό Κόλπο και προς την Ερυθρά Θάλασσα, με τη Σαουδική Αραβία να αυξάνει τις φορτώσεις αργού πετρελαίου στο λιμάνι της Yanbu.

Η σχεδόν πλήρης αναστολή της κυκλοφορίας στα Στενά του Ορμούζ έχει γεμίσει τις δεξαμενές αποθήκευσης στην περιοχή, ενώ επιθέσεις με drones και πυραύλους σε διυλιστήρια έχουν προκαλέσει περικοπές στην παραγωγή. Η κατάσταση έχει στερήσει σημαντικές ποσότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου από βασικούς πελάτες στην Ασία και την Ευρώπη, σπρώχνοντας τις τιμές της ενέργειας στα ύψη.

Λόγω της αδυναμίας εξαγωγής μέσω του Ορμούζ, το Ιράκ ξεκίνησε νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα να κλείνει τα μεγαλύτερα πεδία πετρελαίου του, ενώ το Κουβέιτ μείωσε επίσης την παραγωγή του. Το Κατάρ προειδοποίησε ότι μια πλήρης παύση των ενεργειακών αποστολών από την περιοχή είναι πιθανή, αν συνεχιστούν οι εχθροπραξίες.

Η Σαουδική Αραβία έχει ενισχύσει τη φόρτωση πετρελαίου από τη Yanbu, προκειμένου να αποφύγει τη διαδρομή μέσω Ορμούζ. Σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων, τον Μάρτιο έχουν φορτωθεί ήδη επτά πολύ μεγάλα δεξαμενόπλοια (VLCC), σε σύγκριση με τρία στις πρώτες έξι ημέρες του Φεβρουαρίου. Κάθε πλοίο μεταφέρει περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου.

Κάποια προορίζονται για τη Μαλαισία, περνώντας από το Στενό Bab El Mandeb, όπου οι Χούθι, υποστηριζόμενοι από το Ιράν, είχαν απειλήσει πλοία στο παρελθόν, ενώ άλλα κατευθύνονται προς την Αίγυπτο και τον αγωγό Sumed, όπου η Σαουδική Αραβία διαθέτει επιπλέον δυνατότητες αποθήκευσης.

Παρά τη δυνατότητα επαναδρομολόγησης, οι υπόλοιποι παραγωγοί αντιμετωπίζουν χρονικούς περιορισμούς για να συνεχίσουν τις εξαγωγές μέσω Ορμούζ πριν γεμίσουν οι αποθήκες τους. Τα Στενά του Ορμούζ, κρίσιμο για το 1/5 της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου, παραμένει κατά μεγάλο μέρος κλειστό λόγω του υψηλού κινδύνου για επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια.