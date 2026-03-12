Βιρτζίνια: Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο στο Νόρφολκ - Νεκρός ο δράστης, δύο οι τραυματίες

Δύο άτομα τραυματίστηκαν και ο δράστης είναι νεκρός μετά από πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο Old Dominion στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια, το πρωί της Πέμπτης, σύμφωνα με ανακοίνωση του πανεπιστημίου.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο ένοπλος άνοιξε πυρ στο Constant Hall και το προσωπικό έκτακτης ανάγκης ανταποκρίθηκε άμεσα. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε τοπικό νοσοκομείο.

Τα μαθήματα έχουν ακυρωθεί για το υπόλοιπο της ημέρας, και οι φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή, ενώ οι ομάδες έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν να ερευνούν το περιστατικό.

Ο δευτεροετής φοιτητής του ODU, Λόγκαν Χέις, δήλωσε στο WAVY ότι έδινε εξετάσεις όταν εκτυλίχθηκε η κατάσταση με τον ενεργό σκοπευτή. Πρόσθεσε ότι χτύπησε ο συναγερμός πυρκαγιάς και έτρεξε έξω από το Constant Hall. «Άκουσα πολλούς πυροβολισμούς και ανθρώπους να ούρλιαζαν», είπε.

Νωρίτερα, το πανεπιστήμιο απέστειλε ειδοποίηση προς τους φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό να «ακολουθήσουν τα πρωτόκολλα Run-Hide-Fight».

«Επείγουσα ειδοποίηση ODU: Αναφέρθηκε ενεργή απειλή στο Constant Hall. Ακολουθήστε τα πρωτόκολλα Run-Hide-Fight. Ανταποκρίνεται το προσωπικό έκτακτης ανάγκης. Αποφύγετε την περιοχή», ανέφερε η ειδοποίηση.

Το Αστυνομικό Τμήμα του Νόρφολκ δήλωσε ότι αστυνομικοί βρίσκονται στο σημείο για ένα «ενεργό περιστατικό».