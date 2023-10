Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση της Χαμάς στο υπαίθριο φεστιβάλ του Ισραήλ με τους 260 νεκρούς

Συγκλονιστικές εικόνες από την καταστροφή που προκάλεσαν οι τρομοκράτες της Χαμάς όταν επιτέθηκαν στους νεαρούς που βρίσκονταν στο υπαίθριο φεστιβάλ, σκοτώνοντας 260 νέους, παρουσιάζει βίντεο της Telegraph και του ΒΝΟ News.

Πρόκειται για το υπαίθριο φεστιβάλ Tribe of Nova στο οποίο παρευρέθηκαν χιλιάδες νέοι για να γιορτάσουν την εβραϊκή γιορτή Sukko, οι οποίοι μετατράπηκαν σε θύματα των τρομοκρατών όταν τους επιτέθηκαν αιφνιδιαστικά πυροβολώντας αδιακρίτως για να σκοτώσουν όσους περισσότερους μπορούσαν.

Στο βίντεο καταγράφονται εικόνες απόλυτης καταστροφής στο σημείο που είχε στηθεί το πάρτι, σε μια αγροτική περιοχή κοντά στα σύνορα Γάζας-Ισραήλ. Όπως φαίνεται υπάρχουν παντού καμένα αυτοκίνητα, άλλα παρατημένα μέσα στη μέση τα οποία μαρτυρούν πόσο γρήγορα έγιναν όλα αλλά και τον πανικό που επικράτησε.

New video: Aftermath of the Supernova music festival in Israel, where Hamas gunmen killed 260 people pic.twitter.com/vRbWAYB9Mz