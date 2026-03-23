Βίντεο από τη σύγκρουση του αεροπλάνου με πυροσβεστικό όχημα στο αεροδρόμιο της Ν. Υόρκης (vid)

Το επιβατικό αεροπλάνο της Air Canada Express που συγκρούστηκε με πυροσβεστικό όχημα κατά την προσγείωσή του την Κυριακή, 22 Απριλίου, στο αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης, προκάλεσε τον θάνατο και των δύο πιλότων και τον τραυματισμό 41 ατόμων.

Το περιστατικό οδήγησε στο κλείσιμο του αεροδρομίου για περίπου 24 ώρες, ωστόσο πλέον η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί.

Βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του LaGuardia αποκαλύπτει τη σφοδρότητα της σύγκρουσης. Η καμπίνα των πιλότων καταστράφηκε ολοσχερώς, καθιστώντας τον θάνατό τους αναπόφευκτο, ενώ από τύχη σώθηκαν οι επιβάτες στις πρώτες θέσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον Πύργο Ελέγχου, τη στιγμή του δυστυχήματος ακούστηκε ο υπεύθυνος να φωνάζει – προφανώς στον οδηγό του πυροσβεστικού οχήματος – «Σταμάτα, σταμάτα!».

Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, το πυροσβεστικό όχημα κατευθυνόταν σε άλλο σημείο του αεροδρομίου για να συνδράμει σε περιστατικό που αφορούσε διαφορετικό αεροσκάφος, όταν συγκρούστηκε με το Bombardier. Το βίντεο από τις κάμερες εντός του αεροδρομίου αποτυπώνει καθαρά τη στιγμή της σύγκρουσης.

Στα πλάνα φαίνεται το αεροσκάφος της Air Canada Express να συνεχίζει την πορεία του στον διάδρομο ακόμη και μετά την πρόσκρουση, ενώ το πυροσβεστικό όχημα πλήττεται στα πλάγια και καταστρέφεται ολοσχερώς.