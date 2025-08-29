Βίντεο από τη σφαγή στις 7 Οκτωβρίου: Πατέρας δολοφονείται μπροστά στα παιδιά του από τη Χαμάς (vid)

Ένα ακόμα βίντεο που καταγράφει τη φρίκη της σφαγής στις 7 Οκτωβρίου 2023 από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ δόθηκε στη δημοσιότητα από τις ισραηλινές αρχές.

Οι κουκουλοφόροι εκτελεστές δεν δίστασαν να σκοτώσουν έναν πατέρα μπροστά στα μάτια των παιδιών του, χρησιμοποιώντας χειροβομβίδα.

Το θύμα, Γκλι Ταάσα, βρισκόταν στο σπίτι με τα δύο ανήλικα αγόρια του. Όταν αντιλήφθηκε την επίθεση, βγήκε γρήγορα, παίρνοντας αγκαλιά το ένα παιδί και τρέχοντας μαζί με τον άλλο σε μια κοντινή αποθήκη για να τα προστατεύσει.

Ωστόσο, οι άνδρες της Χαμάς τους εντόπισαν και, χωρίς δισταγμό, πέταξαν μέσα χειροβομβίδα. Ο πατέρας σκοτώθηκε ακαριαία, μπροστά στα έντρομα μάτια των παιδιών, τα οποία σώθηκαν από τύχη.

Στη συνέχεια, οι εκτελεστές οδήγησαν τα παιδιά, καλυμμένα με αίματα, στο σπίτι, αδιαφορώντας για τα γοερά κλάματά τους. Τα παιδιά ζητούσαν απεγνωσμένα τους γονείς τους.

Το ένα φώναζε ότι ήθελε να πεθάνει και ζητούσε βοήθεια, ενώ προσπαθούσε να διαπιστώσει αν ο μικρότερος αδελφός του είχε χάσει την όρασή του.

Αντίστοιχα με ψυχρότητα, ο εκτελεστής της Χαμάς ρώτησε τα παιδιά αν ήθελαν χυμό ή κρασί.

Το βίντεο, που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό περιέχει σκληρές εικόνες.