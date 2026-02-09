Βιλερουά: Ο επικεφαλής της γαλλικής κεντρικής τράπεζας παραιτείται πριν από τη λήξη της θητείας του

Τον Ιούνιο, περισσότερο από έναν χρόνο πριν από τη λήξη της θητείας του, θα παραιτηθεί ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας, Φρανσουά Βιλερουά, επιτρέποντας στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να ορίσει τον αντικαταστάτη του πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2027, στις οποίες ενδέχεται να κερδίσει η ακροδεξιά.

Ο 66χρονος Βιλερουά υπήρξε σταθερός υποστηρικτής της μείωσης των επιτοκίων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αν και οι αναλυτές αναμένουν ότι ο διάδοχός του θα υιοθετήσει παρόμοια στάση.

Ο Βιλερουά ανακοίνωσε την αποχώρησή του σε επιστολή προς το προσωπικό της κεντρικής τράπεζας, αναφέροντας ότι αποχωρεί για να ηγηθεί ενός καθολικού ιδρύματος που υποστηρίζει ευάλωτους νέους και οικογένειες. Η θητεία του επρόκειτο να λήξει τον Οκτώβριο του 2027.

Πηγή που είναι εξοικειωμένη με το θέμα ανέφερε ότι η χρονική στιγμή της αποχώρησής του ήταν σκόπιμη, με στόχο να εξασφαλιστεί η συνέχεια στην κεντρική τράπεζα και να αποφευχθούν τυχόν αναταράξεις στην αγορά που θα μπορούσαν να προκύψουν εάν ο διάδοχός του έπρεπε να επιλεγεί υπό μια ακροδεξιά προεδρία.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είτε η ευρωσκεπτικιστική ακροδεξιά ηγέτιδα Μαρίν Λεπέν είτε ο προστατευόμενός της Τζόρνταν Μπαρδέλα θα μπορούσαν να κερδίσουν τις επόμενες προεδρικές εκλογές την άνοιξη του 2027.

«Πήρα αυτή τη σημαντική απόφαση με φυσικό και ανεξάρτητο τρόπο», δήλωσε ο Βιλερουά στο προσωπικό της κεντρικής τράπεζας. «Ο χρόνος από τώρα μέχρι τις αρχές Ιουνίου είναι επαρκής για να οργανώσω τη διαδοχή μου με ηρεμία».

Το γραφείο του Μακρόν δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Ο διάδοχος του Βιλερουά θα έχει εξαετή θητεία, ανανεώσιμη μία φορά, και πρέπει να εγκριθεί από τις οικονομικές επιτροπές.