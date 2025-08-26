Βιετνάμ: Τρεις νεκροί από το πέρασμα του τυφώνα Κατζίκι - Τεράστιες ζημιές σε σπίτια και καλλιέργειες (pics&vids)

Τρεις νεκροί και δέκα τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός από το πέρασμα του τυφώνα Κατζίκι στο Βιετνάμ, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές την Τρίτη, οι οποίες προειδοποίησαν ότι οι ισχυρές βροχοπτώσεις ενδέχεται να προκαλέσουν πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Σύμφωνα με το NBC, η καταιγίδα προκάλεσε ζημιές σε σχεδόν 7.000 σπίτια, πλημμύρισε 28.800 εκτάρια φυτειών ρυζιού και έριξε 18.000 δέντρα, ανέφερε η κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της.

Hanoi this morning after Typhoon Kajiki pic.twitter.com/njt3vOh0V1 — Nga Pham (@ngahpham) August 26, 2025

Προκάλεσε επίσης την πτώση 331 στύλων ηλεκτρικού ρεύματος, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές ρεύματος στις επαρχίες Τανχ Χόα, Νγκε Άν, Χα Τινχ, Θάι Νγκουγιέν και Φου Θο.

Οι δρόμοι στην πρωτεύουσα, Ανόι, πλημμύρισαν σοβαρά από τις ισχυρές βροχές την Τρίτη το πρωί, παραλύοντας την κυκλοφορία.

Αυτοκίνητα βυθίστηκαν μέχρι τις οροφές τους στο νερό.

This morning, heavy rainfall from Typhoon Kajiki caused severe flooding in Hanoi, Vietnam.



August 26, 2025 🇻🇳 pic.twitter.com/XeY5w0TRCH — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 26, 2025

Πηγή: AP Photo/Hau Dinh

Το νερό της πλημμύρας περιέβαλε επίσης κατοικημένες περιοχές στην πόλη, η οποία ετοιμάζεται να φιλοξενήσει την ετήσια παρέλαση για την Εθνική Ημέρα, τη μεγαλύτερη των τελευταίων δεκαετιών, την επόμενη εβδομάδα, καθώς γιορτάζει την 80ή επέτειο της ίδρυσής της.

Βίντεο στα κρατικά μέσα ενημέρωσης έδειχναν ότι το νερό στη Δυτική Λίμνη, τη μεγαλύτερη λίμνη του Ανόι, είχε υπερχειλίσει τις όχθες της, καθώς οι βροχές συνεχίζονταν.

Πολλά χωριά στην επαρχία Μπακ Νινχ έχουν επίσης απομονωθεί λόγω των πλημμυρών, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Πηγή: AP Photo/Hau Dinh

Μετά το πέρασμά του στις βορειο-κεντρικές ακτές του Βιετνάμ το απόγευμα της Δευτέρας, ο τυφώνας Κατζίκι έχει πλέον εξασθενήσει σε τροπική καταιγίδα καθώς κινείται προς το Λάος το πρωί της Τρίτης, ανέφερε η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία.

Η υπηρεσία προειδοποίησε ότι οι βροχές θα συνεχιστούν σε πολλά μέρη του βόρειου Βιετνάμ, με ορισμένες περιοχές να δέχονται έως 15 εκατοστά βροχής σε έξι ώρες, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει αιφνίδιες πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Πριν φτάσει στο Βιετνάμ, ο Κατζίκι κινήθηκε κατά μήκος της νότιας ακτής του νησιού Χαϊνάν της Κίνας την Κυριακή, αναγκάζοντας την πόλη Σάνγια να κλείσει επιχειρήσεις και δημόσιες συγκοινωνίες.