Βιετνάμ: Τουλάχιστον 27 νεκροί από ανατροπή τουριστικού σκάφους στον Κόλπο Χαλόνγκ

Τουλάχιστον 34 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν τουριστικό σκάφος ανετράπη εν μέσω καταιγίδας στον Κόλπο Χαλόνγκ του Βιετνάμ, το Σάββατο, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το σκάφος, το οποίο μετέφερε 53 επιβάτες, αναποδογύρισε περίπου στις 2 το μεσημέρι (τοπική ώρα), καθώς η Καταιγίδα Wipha πλησίαζε τη χώρα μέσω της Νότιας Σινικής Θάλασσας. Στην περιοχή καταγράφηκαν ισχυροί άνεμοι, καταρρακτώδης βροχή και κεραυνοί, όπως αναφέρει το Reuters.

In Vietnam's Ha Long Bay, a passenger boat carrying 48 passengers and 5 crew members capsized during todays storm. Rescue teams, including the Quang Ninh Provincial Border Guard, saved 12 people and recovered 3 bodies by 6:00pm. Search and rescue operations are ongoing. pic.twitter.com/ERJ1Eoptn8