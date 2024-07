Βιέννη: Επεισόδια και συλλήψεις σε συγκέντρωση ακροδεξιών

Περισσότερα από 50 άτομα συνελήφθησαν από τις αστυνομικές δυνάμεις κατά τα επεισόδια που έλαβαν χώρα στη Βιέννη όταν διαδηλωτές προσπαθούσαν να διακόψουν πορεία εκατοντάδων ακροδεξιών. Τα επεισόδια φορτίζουν το κλίμα ενόψει των κοινοβουλευτικών εκλογών του Σεπτεμβρίου, στην Αυστρία με αναμενόμενη την άνοδο της ακροδεξιάς.

🇦🇹⚡ Clashes Erupt in Vienna as Right-Wing and Left-Wing Groups Protest, Resulting in Injuries and Arrests



One of the demonstrations was organized by the Identitarian Movement of Austria (IBÖ), whose participants are known for their opposition to Islam and multiculturalism. The… pic.twitter.com/pSJ00qtbkt