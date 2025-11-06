Η αυστριακές Αρχές εντόπισαν οπλοστάσιο στη Βιέννη, το οποίο, όπως πιστεύεται, συνδέεται με τους τρομοκράτες της Χαμάς για χρήση σε «ενδεχόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη», ανακοίνωσε η κυβέρνηση την Πέμπτη.

Σύμφωνα με τον Independent, ένας 39χρονος Βρετανός πολίτης, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα και ο οποίος φέρεται να είχε «στενές σχέσεις με την κρυψώνα όπου βρέθηκαν τα όπλα», συνελήφθη στο Λονδίνο τη Δευτέρα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών.

«Σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση των ερευνών, πιθανοί στόχοι αυτών των επιθέσεων ήταν ισραηλινές ή εβραϊκές δομές στην Ευρώπη», προσθέτει η ανακοίνωση.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, η υπηρεσία πληροφοριών βρήκε «ενδείξεις ότι μια ομάδα έχει μεταφέρει όπλα στην Αυστρία για χρήση σε πιθανές τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη».

Τα όπλα, που εκτιμάται ότι ανήκουν σε ξένες επιχειρήσεις συνδεδεμένες με τη Χαμάς, βρέθηκαν σε μια βαλίτσα σε αποθήκη στη Βιέννη, η οποία περιείχε πέντε πιστόλια και 10 γεμιστήρες.

«Η τρέχουσα υπόθεση δείχνει για άλλη μια φορά ότι η Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας και Πληροφοριών διαθέτει εξαιρετικό διεθνές δίκτυο και λαμβάνει συνεπή μέτρα κατά κάθε μορφής εξτρεμισμού», δήλωσε ο Αυστριακός υπουργός Εσωτερικών Γκέρχαρντ Κάρνερ. «Η αποστολή είναι σαφής: Μηδενική ανοχή στους τρομοκράτες».