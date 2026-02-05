Βερολίνο: Καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων λόγω σφοδρής χιονόπτωσης

Χιόνι και παγωμένη βροχή έπληξαν το αεροδρόμιο του Βερολίνου το πρωί της Πέμπτης, προκαλώντας καθυστερήσεις ή ακυρώσεις σε πολλές πτήσεις.

Το αεροδρόμιο ανακοίνωσε στην ιστοσελίδα του ότι δεν πραγματοποιούνταν απογειώσεις λόγω των καιρικών συνθηκών και ζήτησε από τους επιβάτες να ενημερωθούν για την κατάσταση των πτήσεών τους από τις αεροπορικές εταιρείες.

Ο περιφερειακός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας RBB ανέφερε ότι τα αεροσκάφη δεν μπορούσαν να αποπαγωθούν λόγω της βροχής που γρήγορα μετατράπηκε σε πάγο.

Στις 10:15 π.μ. (τοπική), δεν είχε πραγματοποιηθεί καμία απογείωση, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24.

Νέο χιόνι και παγωμένη βροχή έπεσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και το πρωί στην ανατολική Γερμανία, προκαλώντας επίσης διαταραχές στους δρόμους και στη σιδηροδρομική κυκλοφορία.