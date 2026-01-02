Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο δηλώνει έτοιμος για συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, δήλωσε «έτοιμος» για συνομιλίες όσον αφορά την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, για το πετρέλαιο ή οικονομικές συμφωνίες με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξής του που μεταδόθηκε χθες Πέμπτη.



Η συνέντευξη έλαβε χώρα εν μέσω της κρίσης με την Ουάσιγκτον, η οποία ασκεί ολοένα μεγαλύτερη πίεση στο Καράκας κι έχει αναπτύξει αρμάδα πολεμικών πλοίων και άλλα στοιχεία του αμερικανικού στρατού με μεγάλη ισχύ πυρός στην Καραϊβική.

«Η κυβέρνηση των ΗΠΑ το ξέρει, διότι το έχουμε πει σε πολλούς αντιπροσώπους της: αν θέλουν να συζητήσουμε σοβαρά μια συμφωνία για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, είμαστε έτοιμοι. Αν θέλουν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, η Βενεζουέλα είναι έτοιμη για αμερικανικές επενδύσεις, όπως αυτή της Chevron, όποτε θέλουν, όπου θέλουν κι όπως θέλουν», ανέφερε στο VTV ο αρχηγός του κράτους, τονίζοντας πως θα μπορούσαν να εξεταστούν «συνολικές συμφωνίες οικονομικής ανάπτυξης».

Στην ίδια συνέντευξη, ο πρόεδρος Μαδούρο απέφυγε να απαντήσει όταν ρωτήθηκε για τη φερόμενη επιδρομή σε λιμενική εγκατάσταση, για την οποία μίλησε ο αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα και πιστεύεται πως ήταν το πρώτο πλήγμα στο έδαφος της Βενεζουέλας.

«Αυτό είναι κάτι για το οποίο μπορεί να μιλήσουμε σε μερικές ημέρες», απάντησε ο κ. Μαδούρο ερωτηθείς αν επιβεβαιώνει ή διαψεύδει πως έγινε η επιδρομή.



Υπενθυμίζεται την Δευτέρα ο Τραμπ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ έπληξαν μια «αποβάθρα» στη Βενεζουέλα, όπου ισχυρίστηκε ότι φορτώνονταν ναρκωτικά σε πλοία.

«Έγινε μια μεγάλη έκρηξη στην περιοχή της αποβάθρας όπου φορτώνουν τα ναρκωτικά στα πλοία. Φορτώνουν τα πλοία με ναρκωτικά. Πλήξαμε όλα τα πλοία και τώρα πλήξαμε την περιοχή», είπε, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Η δήλωση αυτή έγινε ενώ ο Τραμπ υποδεχόταν στο Μαρ-α-Λάγκο τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η πρώτη σχετική δήλωση από τον Αμερικανό πρόεδρο για χτύπημα σε λιμάνι της Βενεζουέλας έγινε την περασμένη Παρασκευή σε συνέντευξή του.



«Έχουν ένα μεγάλο εργοστάσιο ή μια μεγάλη εγκατάσταση (…) απ’ όπου έρχονται τα πλοία. Πριν από δύο νύχτες, την καταστρέψαμε. Επομένως, τους πλήξαμε πολύ σκληρά», είπε. Δεν διευκρίνισε πού βρισκόταν αυτή η εγκατάσταση.

Όταν ρωτήθηκε για το θέμα, το Πεντάγωνο παρέπεμψε στον Λευκό Οίκο, ο οποίος δεν έδωσε καμία συνέχεια.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας επίσης δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο.

Δεν είναι σαφές ποια αμερικανική υπηρεσία ενεπλάκη σε αυτό το πλήγμα, ούτε ποιος ήταν ο στόχος. Προηγουμένως, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι έδωσε στη CIA την άδεια να διεξάγει μυστικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα.

Οι ΗΠΑ τους τελευταίους μήνες βομβάρδισαν σκάφη που λένε ότι μεταφέρουν ναρκωτικά, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν περισσότεροι από 100 άνθρωποι στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό. Ανέπτυξαν επίσης σημαντικές αεροναυτικές δυνάμεις στην Καραϊβική και επέβαλαν αποκλεισμό σε δεξαμενόπλοια στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις.

Ο Μαδούρο διαψεύδει τις κατηγορίες της Ουάσινγκτον και επιμένει ότι στόχος των ΗΠΑ είναι να τον ανατρέψουν για να αρπάξουν το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, την κυριότερη πηγή εισοδήματος της χώρας του.