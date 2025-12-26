Βενεζουέλα: Απελευθερώνονται 99 κρατούμενοι που είχαν συλληφθεί στις διαμαρτυρίες για τις εκλογές

Στην απελευθέρωση 99 ατόμων που είχαν φυλακιστεί μετά τις διαμαρτυρίες που ακολούθησαν τις εκλογές του περασμένου έτους προχώρησε η Βενεζουέλα, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη η φυλακή, αλλά οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι ο αριθμός είναι μικρότερος, παρά την αυξανόμενη πίεση που ασκεί η Ουάσινγκτον στον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο.

Οι ΗΠΑ έχουν συγκεντρώσει τεράστια στρατιωτική παρουσία στην Καραϊβική, έχουν σκοτώσει δεκάδες άτομα σε επιθέσεις εναντίον σκαφών κοντά στις ακτές της Βενεζουέλας, τα οποία, όπως ισχυρίζονται, μετέφεραν ναρκωτικά, και έχουν κατασχέσει δύο πλήρως φορτωμένα βενεζουελάνικα δεξαμενόπλοια με αργό πετρέλαιο. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι θα ήταν έξυπνο εκ μέρους του Μαδούρο να αποχωρήσει από την εξουσία.

Εκατοντάδες άνθρωποι στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, το Καράκας, και σε άλλα μέρη της νοτιοαμερικανικής χώρας βγήκαν στους δρόμους μετά τις προεδρικές εκλογές του Ιουλίου 2024, χτυπώντας κατσαρόλες και τηγάνια και μπλοκάροντας δρόμους, απαιτώντας να ανακηρυχθεί νικήτρια η αντιπολίτευση.

Τουλάχιστον 2.000 άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των βίαιων επεισοδίων που ακολούθησαν τις εκλογές, σύμφωνα με την κυβέρνηση, της οποίας ο ανώτατος εισαγγελέας ανακοίνωσε αμέσως μετά την απελευθέρωση αρκετών ομάδων κρατουμένων, μεταξύ των οποίων δεκάδες άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών.

Η εκλογική αρχή της Βενεζουέλας και το Ανώτατο Δικαστήριο δήλωσαν ότι ο Μαδούρο κέρδισε τις εκλογές και ότι οι διαμαρτυρίες αποσκοπούσαν να υπονομεύσουν τη νίκη του για τρίτη εξαετή θητεία.

Αργά την ημέρα των Χριστουγέννων, το υπουργείο σωφρονιστικών υπηρεσιών ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι αρχές «αποφάσισαν να αξιολογήσουν κάθε περίπτωση ξεχωριστά και να λάβουν προληπτικά μέτρα σύμφωνα με το νόμο, με αποτέλεσμα την αποφυλάκιση 99 πολιτών».

Ανέφερε ότι η ομάδα είχε συλληφθεί «για τη συμμετοχή της σε πράξεις βίας και υποκίνηση μίσους μετά τις εκλογές του 2024».

Η Επιτροπή για την Ελευθερία των Κοινωνικών Ακτιβιστών, μια τοπική ΜΚΟ, δήλωσε στην πλατφόρμα X ότι «ο αριθμός αυτός δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα».

Η Penal Forum, μια άλλη ΜΚΟ, δήλωσε ότι μπόρεσε να επιβεβαιώσει μόνο την απελευθέρωση 45 ατόμων – 27 ανδρών, 15 γυναικών και τριών εφήβων, οι οποίοι είχαν «κρατηθεί αυθαίρετα για πολιτικούς λόγους». «Συνεχίζουμε να επαληθεύουμε άλλες πιθανές περιπτώσεις», ανέφερε.

Η κυβέρνηση του Μαδούρο δηλώνει ότι δεν έχει πολιτικούς κρατούμενους, αλλά «φυλακισμένους πολιτικούς» που επιδιώκουν να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα.

Νωρίτερα τον Δεκέμβριο, ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Βόλκερ Τούρκ, δήλωσε στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στη Γενεύη ότι η καταστολή του πολιτικού χώρου στη νοτιοαμερικανική χώρα έχει ενταθεί, καταπνίγοντας τις ελευθερίες των πολιτών, καθώς δημοσιογράφοι, ακτιβιστές, προσωπικότητες της αντιπολίτευσης και ανθρωπιστικοί εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν απειλές, παρενόχληση και αυθαίρετη κράτηση.