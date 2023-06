Βέμπερ σε Κυρ. Μητσοτάκη: Η νίκη σου είναι πολύ καλά νέα για Ελλάδα και Ευρώπη

Τα συγχαρητήριά του στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την νίκη του εξέφρασε ο επικεφαλής της ΚΟ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ.

«Ο ελληνικός λαός διάλεξε! Συγχαρητήρια Kυριάκο Μητσοτάκη, με αυτή την εξαιρετική νίκη. Η νίκη σου είναι πολύ καλά νέα για την Ελλάδα και την Ευρώπη! Είναι μια σταθερή έγκριση του προγράμματός σας για οικονομικές μεταρρυθμίσεις και δημιουργία θέσεων εργασίας» ανέφερε με ανάρτησή του στο Twitter ο κ. Βέμπερ.

The Greek people have chosen! Congratulations @kmitsotakis, with this outstanding victory. Your win is very good news for Greece and for Europe🇬🇷🇪🇺! It is a firm endorsement of your program for economic reforms and job creation. @neademokratia @EPP pic.twitter.com/Xj7eoSTuDY