ΕΛΚ: Ηχηρή υποστήριξη των Ελλήνων στη ΝΔ και τον Κυρ. Μητσοτάκη

«Ο λαός της Ελλάδας εξέφρασε για άλλη μια φορά ηχηρά την υποστήριξή του στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη» αναφέρει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα με ανάρτησή του στο Twitter.

🇬🇷 What an incredible electoral outcome! The people of Greece have once again resoundingly voiced their support for @neademokratia and @kmitsotakis. This clear mandate allows for the continued commitment to reforms and the further strengthening of the economy. pic.twitter.com/TN7TovB5ta