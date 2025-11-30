Ένας Βέλγος στρατιώτης που συμμετείχε σε αποστολή του ΝΑΤΟ στη Λιθουανία σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια άσκησης την Παρασκευή, ανακοίνωσαν οι Βελγικές αρχές αργά το Σάββατο.

Ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας του Βελγίου ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό.

Ο στρατιώτης τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια άσκησης με όλμο και υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο το Σάββατο, επιβεβαίωσαν σε κοινή δήλωσή τους ο υπουργός Άμυνας του Βελγίου, Θίο Φράνκεν, και ο Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων, Φρέντερικ Βανσίνα.

Ο Φράνκεν δήλωσε σε ανάρτησή του στο X ότι είναι «βαθιά λυπημένος για το τραγικό ατύχημα», στέλνοντας «σκέψεις και αλληλεγγύη» στους φίλους και συναδέλφους του στρατιώτη.

Deeply saddened by the tragic accident in Lithuania that claimed the life of a Belgian soldier. My thoughts and solidarity are with his family and colleagues. Grateful to Lithuania for their support in these difficult moments. I just spoke with my Lithuanian counterpart to share… — Theo Francken (@FranckenTheo) November 29, 2025

Ο πρόεδρος της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, εξέφρασε επίσης τα συλλυπητήριά του σε ανάρτηση, λέγοντας ότι οι Βέλγοι στρατιώτες που υπηρετούν με το ΝΑΤΟ στη Λιθουανία «καταβάλλουν ανεκτίμητη συνεισφορά στην ασφάλεια της χώρας μας και ολόκληρης της Συμμαχίας», προσθέτοντας: «Η αφοσίωσή τους και η θυσία τους δεν θα ξεχαστούν ποτέ».

Ο Βέλγος στρατιώτης, που δεν ταυτοποιήθηκε, ήταν μέλος του Τάγματος Πυροβολικού στη Μπρασχάατ. Σχεδόν 200 Βέλγοι στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί στη Λιθουανία από το καλοκαίρι, στο πλαίσιο της αποστολής NATO Forward Land Forces, μιας σειράς πολυεθνικών στρατιωτικών ομάδων που σταθμεύουν σε οκτώ χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.

Το γραφείο του ομοσπονδιακού εισαγγελέα του Βελγίου ανέφερε ότι άνοιξε έρευνα για τον θάνατο του στρατιώτη χωρίς να παρέχει περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Belga. Ένας ομοσπονδιακός δικαστής και δύο αστυνομικοί της ομοσπονδιακής αστυνομίας, ειδικευμένοι σε έρευνες στρατιωτικών υποθέσεων, επισκέφθηκαν τον τόπο του συμβάντος το Σάββατο, σύμφωνα με το VRT.

Το Υπουργείο Άμυνας του Βελγίου ξεκίνησε επίσης εσωτερική έρευνα για να καθορίσει τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης.