Βέλγιο: Τα αεροδρόμια Βρυξελλών και Λιέγης έκλεισαν το βράδυ της Τρίτης λόγω εμφάνισης drones

Τα αεροδρόμια των Βρυξελλών και της Λιέγης στο Βέλγιο έκλεισαν το βράδυ της Τρίτης έπειτα από εμφάνιση drone, με αποτέλεσμα να εκτραπούν πολλά εισερχόμενα αεροσκάφη και ενώ άλλα εμποδίστηκαν να απογειωθούν.

Ο Kurt Verwilligen, εκπρόσωπος της βελγικής υπηρεσίας ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, δήλωσε το βράδυ της Τρίτης ότι ένα drone είχε θεαθεί κοντά στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών, το οποίο στη συνέχεια έκλεισε ως προληπτικό μέτρο ασφαλείας.

Το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο του Βελγίου άνοιξε ξανά για λίγο μετά από δύο ώρες διακοπής, αλλά έκλεισε ξανά μετά από νέες εμφανίσεις drone.

Η εθνική αεροπορική εταιρεία Brussels Airlines δήλωσε ότι 15 εξερχόμενες πτήσεις δεν μπόρεσαν να απογειωθούν, ενώ οκτώ εισερχόμενες πτήσεις εκτρέπονται σε άλλα αεροδρόμια.

Το αεροδρόμιο της Λιέγης, που χρησιμοποιείται κυρίως ως κόμβος μεταφοράς φορτίων, έκλεισε επίσης λόγω των drone, σύμφωνα με εκπρόσωπο του αεροδρομίου.

Τα περιστατικά αυτά ήρθαν μετά την εμφάνιση drones πάνω από μια βελγική στρατιωτική αεροπορική βάση κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Ο υπουργός Άμυνας Theo Francken δήλωσε στο δημόσιο κανάλι RTBF ότι το περιστατικό της Τρίτης φαίνεται να ήταν έργο επαγγελματιών που είχαν ως στόχο να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα.

Τα drones έχουν προκαλέσει σημαντικές διαταραχές σε όλη την Ευρώπη τους τελευταίους μήνες. Τον Σεπτέμβριο, το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης έκλεισε για τέσσερις ώρες και το αεροδρόμιο του Όσλο για τρεις ώρες μετά από εμφανίσεις drones.

Υπήρξαν επίσης υποψίες για εισβολές ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της Πολωνίας και της Ρουμανίας.