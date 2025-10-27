Το Βέλγιο μετατρέπεται σε «ναρκοκράτος», προειδοποιεί ανώτατος δικαστής της Αμβέρσας

Η εμπορία ναρκωτικών μετατρέπει το Βέλγιο σε ναρκοκράτος και απειλεί το κράτος δικαίου, προειδοποιεί ο ανακριτής της Αμβέρσας σε επιστολή του, δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα, ζητώντας επείγουσα παρέμβαση από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

«Αυτό που συμβαίνει σήμερα στην περιοχή μας και πέρα από αυτήν δεν αποτελεί πλέον ένα κλασικό ζήτημα εγκληματικότητας. Αντιμετωπίζουμε μια οργανωμένη απειλή που υπονομεύει τους θεσμούς μας», σημειώνει ο ανακριτής στην επιστολή, που αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του βελγικού δικαστικού συστήματος.

«Εκτεταμένες δομές τύπου μαφιόζου έχουν εγκατασταθεί, δημιουργώντας μια παράλληλη εξουσία που αμφισβητεί όχι μόνο την αστυνομία αλλά και τη δικαστική εξουσία. Οι συνέπειες είναι σοβαρές: μήπως εξελισσόμαστε σε ένα ναρκοκράτος; Υπερβολή; Σύμφωνα με τον επίτροπο ναρκωτικών, αυτή η εξέλιξη έχει ήδη αρχίσει. Οι συνάδελφοί μου και εγώ συμμεριζόμαστε αυτή την ανησυχία», προσθέτει ο δικαστής.

Το τεράστιο λιμάνι της Αμβέρσας λειτουργεί ως κύρια πύλη εισόδου παράνομων ναρκωτικών στο Βέλγιο - και στην Ευρώπη γενικότερα. Οι Βρυξέλλες, η πρωτεύουσα της χώρας, έχουν πληγεί από μια σειρά περιστατικών με πυροβολισμούς που σχετίζονται με ναρκωτικά, με περισσότερα από 60 περιστατικά μόνο φέτος, εκ των οποίων τα 20 σημειώθηκαν μόνο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Ως απάντηση στο κύμα βίας, ο υπουργός Εσωτερικών του Βελγίου, Μπερνάρ Κεντέν, ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να αναπτύξει στρατιώτες στους δρόμους των Βρυξελλών. Νωρίτερα φέτος, η βελγική κυβέρνηση ενέκρινε τη συγχώνευση των έξι αστυνομικών ζωνών της πρωτεύουσας σε μία ενιαία μονάδα, η οποία αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή στις αρχές του 2027, με στόχο την αντιμετώπιση της μάστιγας της βίας.

Στην ανώνυμη επιστολή, ο δικαστής επισημαίνει ότι ένα ναρκοκράτος χαρακτηρίζεται από παράνομη οικονομία, διαφθορά και βία - προϋποθέσεις που, κατά τη γνώμη του, ισχύουν ήδη για το Βέλγιο. Τα δίκτυα ξεπλύματος χρημάτων αυξάνουν το κόστος των ακινήτων, η διαφθορά διεισδύει σε κρατικούς θεσμούς και οι απαγωγές μπορούν να οργανωθούν μέσω Snapchat.

«Αυτή η δωροδοκία έχει εισχωρήσει στους θεσμούς μας. Οι υποθέσεις που έχω χειριστεί τα τελευταία χρόνια - και είμαι μόνο ένας από τους 17 ανακριτικούς δικαστές στην Αμβέρσα - οδήγησαν σε συλλήψεις υπαλλήλων σε κρίσιμες λιμενικές θέσεις, τελωνειακών, αστυνομικών, δημοτικών υπαλλήλων και, δυστυχώς, ακόμη και προσωπικού του δικαστικού συστήματος, τόσο εντός των φυλακών όσο και εδώ, σε αυτό το κτίριο», αναφέρει ο δικαστής.