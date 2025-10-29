Το Βέλγιο διεξάγει έρευνα για πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από στρατιωτική βάση

Οι αρχές του Βελγίου ξεκίνησαν έρευνα έπειτα από δύο περιστατικά πτήσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) πάνω από στρατιωτική βάση στα νοτιοανατολικά της χώρας, ανακοίνωσε την Τετάρτη ο υπουργός Άμυνας, Τέο Φρανκεν — το δεύτερο παρόμοιο συμβάν μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα.

Σε δύο αναρτήσεις του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), ο Φρανκεν ανέφερε ότι φρουροί της βάσης στην πόλη Μαρς-αν-Φαμέν εντόπισαν αρκετά drones να πετούν πάνω από καίρια τμήματα των εγκαταστάσεων την Κυριακή και την Τρίτη, γεγονός που οδήγησε στην έναρξη έρευνας από την αστυνομία και την υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών ADIV.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters, περίπου πέντε drones εντοπίστηκαν το Σάββατο και δύο την Τρίτη, όλες τις φορές τη νύχτα, κάτι που δεν επέτρεψε την αναγνώριση του τύπου των συσκευών.

«Δεν πρόκειται για δουλειά ερασιτεχνών, αλλά για έμπειρους χειριστές drones»,

ανέφερε ο Φρανκεν στην ανάρτησή του.



Το γραφείο του υπουργού επιβεβαίωσε ότι έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα των πιθανών δραστών.

Οι χώρες του ΝΑΤΟ βρίσκονται τις τελευταίες εβδομάδες σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, μετά από σειρά περιστατικών με drones και άλλες εναέριες παραβιάσεις, μεταξύ των οποίων ένα σε άλλη βελγική στρατιωτική βάση, καθώς και σε αεροδρόμια της Κοπεγχάγης, του Μονάχου και σε περιοχές της Βαλτικής.

Την Κυριακή, η Λιθουανία προχώρησε σε κλείσιμο του αεροδρομίου του Βίλνιους και των συνόρων με τη Λευκορωσία, έπειτα από την είσοδο αγνώστων ιπτάμενων αντικειμένων, τα οποία αναγνωρίστηκαν ως πιθανά μπαλόνια ηλίου.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τέσσερα εμβληματικά προγράμματα ευρωπαϊκής άμυνας, ανάμεσά τους ένα αντι-drone σύστημα και ένα σχέδιο ενίσχυσης των ανατολικών συνόρων, στο πλαίσιο της στρατηγικής προετοιμασίας της Ευρώπης για αυτοδύναμη άμυνα έως το 2030.