Βέλγιο: Αναστέλλονται πτήσεις στο αεροδρόμιο της Λιέγης λόγω εμφάνισης drones

Για δεύτερη φορά μέσα στην ίδια εβδομάδα, το αεροδρόμιο της Λιέγης στο Βέλγιο ανέστειλε προσωρινά τις πτήσεις, εξαιτίας της εμφάνισης drones στον εναέριο χώρο, όπως μετέδωσε την Παρασκευή το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Belga, επικαλούμενο την υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας Skeyes.

Υπενθυμίζεται ότι, η λειτουργία του αεροδρομίου των Βρυξελλών στο Βέλγιο διακόπηκε προσωρινά την Πέμπτη, μετά τον εντοπισμό drone, όπως δήλωσε εκπρόσωπος του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας Skeyes, χωρίς να διευκρινιστεί πόσα drones είχαν εντοπιστεί.



Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι drones είχαν παρατηρηθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας, μεταξύ άλλων σε στρατιωτική βάση.

Η βελγική κυβέρνηση είχε συγκαλέσει νωρίς το πρωί της Πέμπτης έκτακτη σύσκεψη με βασικούς υπουργούς και επικεφαλής ασφαλείας, έπειτα από τα περιστατικά της Τρίτης το βράδυ, όταν drone ανάγκασαν σε κλείσιμο αεροδρομίων και στρατιωτικής βάσης, σε αυτό που ο υπουργός Άμυνας χαρακτήρισε ως συντονισμένη επίθεση.

DRONES ARE BACK IN BELGIUM. This time at airforce base Melsbroek. Also reports from drones around Brussels Airport and nuclear power plant Doel. The footage is from Melsbroek. Again a chaotic night for the Belgians #drones #uapX #Belgium pic.twitter.com/oOWdIU3yAB — CLINTRETROSPECTIVE⏰🔙 (@ClintCooreman) November 6, 2025

Η Γερμανία ανακοίνωσε ότι η Bundeswehr θα παρέχει στο Βέλγιο υποστήριξη με δυνατότητες αντιμετώπισης drone με σύντομη ειδοποίηση.

Σημειώνεται ότι, τα drones προκαλούν σημαντικές διακοπές σε όλη την Ευρώπη τους τελευταίους μήνες, με προσωρινό κλείσιμο αεροδρομίων σε διάφορες χώρες. Ορισμένοι αξιωματούχοι αποδίδουν τα περιστατικά σε «υβριδικό πόλεμο» από τη Ρωσία, ενώ η Μόσχα αρνείται οποιαδήποτε σύνδεση με τα γεγονότα.