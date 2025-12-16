Βέλγιο: Αγροτικά συνδικάτα της ΕΕ διαδηλώνουν κατά της συμφωνίας Mercosur την ημέρα της Συνόδου Κορυφής

Μεγάλη διαδήλωση στις Βρυξέλλες προγραμματίζουν τα ευρωπαϊκά αγροτικά συνδικάτα την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, ημέρα της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ, ενόψει της επικείμενης υπογραφής της εμπορικής συμφωνίας ελευθέρου εμπορίου ΕΕ-Mercosur.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, περίπου 10.000 αγρότες από όλα τα κράτη-μέλη αναμένεται να συμμετάσχουν, στέλνοντας «ενωμένο και ισχυρό μήνυμα» κατά της ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής και της συμφωνίας. Οι αγρότες καταγγέλλουν, αφενός, τις προτάσεις για την Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2027, τις οποίες χαρακτηρίζουν ανεπαρκώς χρηματοδοτούμενες, και, αφετέρου, τη συμφωνία με τις χώρες της Mercosur (Αργεντινή, Βραζιλία, Ουρουγουάη, Παραγουάη), την οποία θεωρούν «ιστορικό λάθος» και επιζήμια για τον ευρωπαϊκό αγροτικό τομέα και την επισιτιστική ασφάλεια της ΕΕ. Παράλληλα, ζητούν απλούστερους κανονισμούς και μεγαλύτερη νομική ασφάλεια για το επάγγελμά τους. Η διαδήλωση θα κορυφωθεί με πορεία προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, χωρίς αποκλεισμούς της πόλης.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία, καθώς η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σκοπεύει να παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής της Mercosur στις 20 Δεκεμβρίου στη Βραζιλία, για την υπογραφή της συμφωνίας, εφόσον λάβει το «πράσινο φως» από το Συμβούλιο της ΕΕ με ειδική πλειοψηφία.

Ωστόσο, αρκετά κράτη-μέλη, εκφράζουν αντιρρήσεις ή επιφυλάξεις. Η Πολωνία, η Ουγγαρία και η Αυστρία έχουν ήδη δηλώσει ότι θα καταψηφίσουν, ενώ το Βέλγιο διατηρεί προσωρινά ουδέτερη στάση, λόγω εσωτερικών διαφορών μεταξύ των ομοσπονδιακών και περιφερειακών αρχών. Τις πιο έντονες επιφυλάξεις απέναντι στη συμφωνία, διατηρεί η Γαλλία, με τον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να έχει ζητήσει από την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναβολή της εξέτασης και της υπογραφής της. Το Παρίσι επισημαίνει την ανάγκη πρόσθετων εγγυήσεων όσον αφορά την προστασία του αγροτικού τομέα και των «ευαίσθητων» προϊόντων. Η στάση της Ιταλίας παραμένει ασαφής, λόγω των πιθανών εμπορικών ωφελειών για τις εξαγωγές της, και θεωρείται καθοριστική για την επίτευξη ειδικής πλειοψηφίας των κρατών μελών.

Η Δανική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, επιθυμεί η ψηφοφορία να διεξαχθεί πριν από τις 20 Δεκεμβρίου, ώστε η υπογραφή να είναι δυνατή στη Σύνοδο Κορυφής της Mercosur. Ωστόσο, δεν αναμένεται να προχωρήσει στη διαδικασία ψηφοφορίας, αν γνωρίζει ότι το αποτέλεσμα δεν θα είναι ευνοϊκό.

Την ίδια ώρα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα ενισχυμένα μέτρα προστασίας για τους Ευρωπαίους αγρότες, προβλέποντας αυστηρότερη παρακολούθηση «ευαίσθητων» προϊόντων, όπως το βοδινό κρέας, τα πουλερικά και η ζάχαρη, και τη δυνατότητα επαναφοράς δασμών σε περίπτωση σοβαρών ανισορροπιών στην αγορά. Παρά τα μέτρα αυτά, οι αντιδράσεις παραμένουν έντονες, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιμένει στη φιλοδοξία να υπογραφεί η συμφωνία πριν από το τέλος του έτους. Αυτή η υπογραφή «έχει κρίσιμη οικονομική, διπλωματική και γεωπολιτική σημασία», δήλωσε χθες ο εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα εμπορίου, Όλοφ Ζιλ.

H συμφωνία Mercosur ενδέχεται να συζητηθεί στη Σύνοδο Κορυφής των ευρωπαίων ηγετών, αν και δεν περιλαμβάνεται επισήμως στην ημερήσια διάταξη, σύμφωνα με ευρωπαίο αξιωματούχο.