Βέλγιο: Αγρότες απέκλεισαν τα σύνορα με Ολλανδίας, κοντά στο Μάαστριχτ (vid)

Αγανακτισμένοι αγρότες, που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τις οποίες ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα, απέκλεισαν έναν αυτοκινητόδρομο στα σύνορα Ολλανδίας- Βελγίου, που συνδέει το Μάαστριχτ με τη Λιέγη, έγινε σήμερα γνωστό από τον ολλανδικό ιστότοπο καταγραφής της κυκλοφορίας ANWB.

Σύμφωνα με τον ANWB, η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο A2 έχει διακοπεί στην κατεύθυνση του Μάαστριχτ προς τη Λιέγη. Ολλανδικά ΜΜΕ μετέδωσαν πλάνα με δεκάδες τρακτέρ να έχουν αποκλείσει το συνοριακό πέρασμα.

🇧🇪 Belgian farmers blocked a highway near the Dutch-Belgian border demanding easing of EU agricultural policy.

Footage from Saturday shows a highway blockade and protesters burning garbage. pic.twitter.com/enBPkYAs2y