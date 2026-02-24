BBC: Ρώσοι στρατιώτες καταγγέλλουν εκτελέσεις και βασανιστήρια συναδέλφων από διοικητές

Τέσσερις Ρώσοι στρατιώτες περιέγραψαν στο BBC τη φρίκη που αντιμετωπίζουν στην πρώτη γραμμή στην Ουκρανία, αποκαλύπτοντας ότι είδαν συναδέλφους τους να εκτελούνται από διοικητές επειδή αρνήθηκαν να ακολουθήσουν εντολές. Ένας από τους άνδρες δήλωσε ότι είδε στρατιώτη να εκτελείται κατευθείαν με εντολή διοικητή, ο οποίος είχε τιμηθεί ως «Ήρωας της Ρωσίας» το 2024. «Το βλέπω – μόλις δύο μέτρα, τρία μέτρα… κλικ, κλακ, μπαμ», περιέγραψε.

Ένας άλλος στρατιώτης ανέφερε ότι είδε τον διοικητή του να πυροβολεί τέσσερις άνδρες, τους οποίους γνώριζε προσωπικά. «Θυμάμαι έναν από αυτούς να ουρλιάζει ‘Μην πυροβολείτε, θα κάνω τα πάντα!’», είπε. Ένας τρίτος μάρτυρας περιέγραψε 20 πτώματα συναδέλφων στρατιωτών σε λάκκο, «μηδενισμένα» από τους συντρόφους τους – όρος που στη ρωσική στρατιωτική αργκό σημαίνει εκτέλεση των δικών σου.

Στο ντοκιμαντέρ The Zero Line: Inside Russia’s War, οι άνδρες εξηγούν πώς βασανίστηκαν όταν αρνήθηκαν να συμμετάσχουν σε αποστολές που περιέγραφαν ως αυτοκτονικές. Οι επιθέσεις αυτές, γνωστές ως «καταιγίδες κρέατος», στέλνουν κύματα στρατιωτών αδιάκοπα στην πρώτη γραμμή για να εξαντλήσουν τις ουκρανικές δυνάμεις.

Ο Ίλια, ο οποίος καταμέτρησε τους νεκρούς στρατιώτες, ήταν ο μόνος επιζών από μια ομάδα 79 ανδρών. Επειδή αρνήθηκε να συμμετάσχει στην πρώτη γραμμή, υπέστη βασανιστήρια και ταπείνωση. Άλλοι στη μονάδα του που αρνήθηκαν αντιμετώπισαν ηλεκτροπληξία, λιμοκτονία και αναγκαστική συμμετοχή σε καταιγίδες κρέατος. Οι τέσσερις άνδρες μίλησαν από ασφαλή τοποθεσία εκτός Ρωσίας.

Σχεδόν κάθε αντίθεση στην εισβολή Πούτιν στην Ουκρανία έχει κατασταλεί στη Ρωσία, ενώ επίσημοι αριθμοί θυμάτων δεν δημοσιεύονται. Το Υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας εκτιμά ότι πάνω από 1,2 εκατομμύρια Ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί από την εισβολή που ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου 2022. Η ρωσική κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι οι δυνάμεις της «μεταχειρίζονται το προσωπικό τους με τη μέγιστη προσοχή», αλλά οι μαρτυρίες αποκαλύπτουν κατάρρευση της έννομης τάξης στην πρώτη γραμμή.

Πριν από τον πόλεμο, ο Ίλια δίδασκε παιδιά με ειδικές ανάγκες, ενώ ο Ντίμα εργαζόταν ως επισκευαστής πλυντηρίων στη Μόσχα. Και οι δύο περιέγραψαν την τρομοκρατία, την πείνα, τις εκτελέσεις και τα βασανιστήρια που υπέστησαν και παρακολούθησαν, όπως άνδρες να δένονται σε δέντρα, να υποβάλλονται σε ηλεκτροσόκ και να στέλνονται άοπλοι σε καταιγίδες κρέατος.

Οι τέσσερις άνδρες περιέγραψαν με λεπτομέρεια τις φρικαλεότητες των «καταιγίδων κρέατος», τον θάνατο δεκάδων στρατιωτών και την ατιμωρησία των διοικητών που διέταζαν τις εκτελέσεις. Ο Ίλια λέει ότι αγαπά τη χώρα του, «αλλά όχι αυτό που της έχει κάνει ο Πούτιν», ενώ ο Ντίμα τονίζει ότι οι άνδρες που αρνούνται να σκοτώσουν θεωρούνται εγκληματίες, παρόλο που δεν επιθυμούν τον πόλεμο. Και οι δύο φέρουν βαριά ψυχικά τραύματα από τις εμπειρίες τους στην πρώτη γραμμή.