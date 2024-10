BBC: Μυστήριο με το γιγάντιο drone «Κυνηγός» - Κατέρριψαν οι Ρώσοι το πιο εξελιγμένο όπλο τους; (pics&vid)

Στο φως φέρνει το BBC τη συντριβή του ρωσικού μη επανδρωμενου αεροσκάφους με το όνομα Okhotnik (Κυνηγός), ένα βαρύ, μη επανδρωμένο όχημα που είναι τόσο μεγάλο όσο ένα μαχητικό αεροσκάφος, αλλά χωρίς πιλοτήριο.

Η Μόσχα δοκιμάζει στο μέτωπο της Ουκρανίας τα πιο προηγμένα όπλα της ρισκάροντας το ενδεχόμενο της αποτυχίας, όπως και να πέσουν στα χέρια του εχθρού.

Αυτό ακριβώς συνέβη στις αρχές του Οκτωβρίου στην ανατολική Ουκρανία, γράφει το BBC, και μάλιστα καταγράφηκε σε βίντεο.

[New 🇷🇺 loss detected]



A downed Russian S-70 Okhotnik heavy attack UAV, presumably near the town of Chasov Yar (Konstantinovka), Donetsk region.

