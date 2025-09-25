BBC: Ευγένειες χωρίς δεσμεύσεις για τα F-35 ανάμεσα σε Τραμπ και Ερντογάν

Η συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν στον Λευκό Οίκο ξεκίνησε σε ένα εξαιρετικά ευγενικό κλίμα, ωστόσο παραμένει ασαφές τι ακριβώς θα προκύψει σχετικά με την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, κάτι που αποτελεί πάγιο αίτημα του Τούρκου προέδρου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC, ο Τραμπ χαρακτήρισε επανειλημμένα τον Ερντογάν ως «σκληρό», ωστόσο σχετικά με τα μαχητικά αεροσκάφη F35, διακαή πόθο του Τούρκου προέδρου, δεν υπήρξε κάτι παραπάνω από μια δέσμευση ότι θα «συζητηθεί» η ενδεχόμενη πώλησή τους. Με τον Τραμπ να δηλώνει, πάντως, την πεποίθησή του ότι ο Ερντογάν θα «τα καταφέρει».

Όπως σημειώνει το BBC, ο Αμερικανός πρόεδρος υπαινίχθηκε πως μια απάντηση στο θέμα μπορεί να δοθεί ακόμα και απόψε. Παράλληλα, τόνισε ξεκάθαρα την επιθυμία του να σταματήσει η Tουρκία να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Το πώς θα μπορούσε να το πράξει η Τουρκία, όταν μόνο το φυσικό αέριο αποτελεί το 41% των συνολικών της εισαγωγών, παραμένει ασαφές.