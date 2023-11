BBC: Δηλητηρίασαν τη σύζυγο του αρχηγού των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών

Η σύζυγος του αρχηγού των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών, υποστράτηγου Κιρίλο Μπουντάνοφ, έχει δηλητηριαστεί με «βαρέα μέταλλα», μεταδίδει το BBC το οποίο επικαλείται πηγές τοπικών μέσων ενημέρωσης.

«Η Μαριάννα Μπουντάνοβα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αφού αισθάνθηκε αδιαθεσία» για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, τόνισε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Babel, επικαλούμενος αξιωματούχους των υπηρεσιών πληροφοριών ενώ δύο ακόμη ουκρανικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν παρόμοιες πληροφορίες, βασιζόμενοι σε δικές τους πηγές.

❗️ Ukrainian publications, citing intelligence sources, reported the hospitalization of the wife of Ukrainian intelligence chief Kyrylo Budanov with symptoms of heavy metal poisoning



The Babel newspaper was the first to write about the fact that Marianna Budanova was taken to… pic.twitter.com/hjx7TlNU7n