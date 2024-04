BBC: 5 Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον λόγο που το Ιράν επιτέθηκε στο Ισραήλ

Παγκόσμια ανησυχία έχει προκαλέσει η επίθεση με drones και πυραύλους κρουζ του Ιράν στο Ισραήλ το βράδυ του Σαββάτου. Σε ανάλυσή του το BBC, εξηγεί με πέντε απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα, τον λόγο της επίθεσης αλλά και το πλαίσιο μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκε.

Είναι η πρώτη φορά που το Ιράν επιτίθεται απευθείας στο Ισραήλ, μια εξέλιξη που μόνο ανησυχία προκαλεί, καθώς η διεθνής κοινότητα καλεί σε αυτοσυγκράτηση και πιέζει για αποκλιμάκωση.

Όλο το προηγούμενο διάστημα το Ισραήλ και το Ιράν είχαν εμπλακεί σε έναν πολυετή σκιώδη πόλεμο με έμμεσες επιθέσεις σε δομές ή συμφέροντα της μιας ή της άλλης πλευράς.

Οι επιθέσεις αυτές έχουν ενταθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια του παρόντος πολέμου στη Γάζα, ο οποίος προκλήθηκε από την επίθεση της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς σε ισραηλινές κοινότητες τον περασμένο Οκτώβριο.

Οι δύο χώρες ήταν σύμμαχοι μέχρι την ισλαμική επανάσταση του 1979 στο Ιράν, η οποία έφερε ένα καθεστώς που χρησιμοποίησε το μίσος του απέναντι στο Ισραήλ ως ζωτικό μέρος της ιδεολογίας του. Το Ιράν δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα ύπαρξης του Ισραήλ και επιδιώκει την εξάλειψή του.

Ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, έχει αποκαλέσει στο παρελθόν το Ισραήλ «καρκινικό όγκο» που «αναμφίβολα θα ξεριζωθεί και θα καταστραφεί».

Το Ισραήλ πιστεύει ότι το Ιράν αποτελεί υπαρξιακή απειλή, όπως αποδεικνύεται από τη ρητορική της Τεχεράνης, τη δημιουργία δυνάμεων πληρεξουσίων που έχουν ορκιστεί στην καταστροφή του Ισραήλ, τη χρηματοδότηση και τον εξοπλισμό παλαιστινιακών ομάδων, συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς και της λιβανέζικης σιιτικής μαχητικής ομάδας Χεζμπολάχ, και αυτό που πιστεύει ότι είναι η μυστική επιδίωξη του Ιράν με ένα φιλόδοξο πυρηνικό πρόγραμμα.

Το Ιράν δηλώνει ότι ο βομβαρδισμός του Ισραήλ το βράδυ του Σαββάτου αποτελεί απάντηση στην αεροπορική επιδρομή της 1ης Απριλίου σε κτίριο του ιρανικού προξενείου στη συριακή πρωτεύουσα Δαμασκό, από την οποία σκοτώθηκαν ανώτεροι Ιρανοί διοικητές.

Το Ιράν κατηγορεί το Ισραήλ για την αεροπορική επιδρομή, την οποία θεώρησε ως παραβίαση της κυριαρχίας του. Το Ισραήλ δεν έχει δηλώσει ότι την πραγματοποίησε, αλλά θεωρείται ευρέως ότι την έκανε.

Η επίθεση στο προξενείο ακολουθεί ένα μοτίβο αεροπορικών επιδρομών κατά ιρανικών στόχων που αποδίδονται ευρέως στο Ισραήλ. Αρκετοί ανώτεροι διοικητές του των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν έχουν σκοτωθεί σε αεροπορικές επιδρομές στη Συρία τους τελευταίους μήνες. Το Ισραήλ προσπαθεί να εμποδίσει το Ιράν να ενισχύσει τη στρατιωτική του παρουσία στη Συρία.

300+ launches.

99% interception rate.

This is the breakdown of Iran's attack last night: pic.twitter.com/aRPvxSutW2