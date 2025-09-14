Βατικανό: 3.500 drones «ζωγράφισαν» τον πάπα Φραγκίσκο στον ουρανό

Μια μοναδική μουσική και εικαστική εμπειρία έζησαν χιλιάδες παρευρισκόμενοι στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, κατά τη διάρκεια της συναυλίας Grace for the World το βράδυ του Σαββάτου.

Το μεγάλο φινάλε της εκδήλωσης κορυφώθηκε με ένα εντυπωσιακό εναέριο θέαμα: 3.500 drones σχημάτισαν στον ουρανό το πρόσωπο του Πάπα Φραγκίσκου, την ώρα που στη σκηνή ακούγονταν οι νότες του Amazing Grace, σε ερμηνεία του Ιταλού τενόρου Andrea Bocelli και του Αμερικανού ράπερ Jelly Roll.

Η συγκινητική αυτή στιγμή λειτούργησε ως φόρος τιμής στον Πάπα Φραγκίσκο, παρά το γεγονός ότι ο ποντίφικας, Λέων ΙΔ’, δεν παρευρέθηκε αυτοπροσώπως. Σε μήνυμά του προς τους συμμετέχοντες, τόνισε την ανάγκη για ειρήνη, καταδικάζοντας τους πολέμους και τις παγκόσμιες διαιρέσεις:

«Ο κόσμος είναι σημαδεμένος από συγκρούσεις και διχασμούς. Εσείς ενώνεστε με ένα γενναίο και ηχηρό “όχι” στον πόλεμο και “ναι” στην αδελφοσύνη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Γενέθλια ποντίφικα

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ γιόρτασε τα 70ά γενέθλιά του την Κυριακή (14/9) ευχαριστώντας όλους όσους προσευχήθηκαν γι’ αυτόν.

Ο πάπας, είδε γιγάντια πανό με την επιγραφή «Χρόνια Πολλά», στα αγγλικά, τα ιταλικά και τα ισπανικά, μπαλόνια και συγχαρητήρια πινακίδες να κρατούν οι πιστοί που συγκεντρώθηκαν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου για την παραδοσιακή ευλογία του το μεσημέρι. Ομάδες Περουβιανών πιστών, συμπεριλαμβανομένων χορευτών με παραδοσιακές ενδυμασίες, ήταν έξω σε μεγάλη δύναμη, μια απόδειξη των δύο δεκαετιών που πέρασε ο Πάπας στο Περού ως ιεραπόστολος και επίσκοπος εκείνη την εποχή.

«Αγαπητοί μου, φαίνεται ότι ξέρετε σήμερα ότι έγινα 70 ετών», είπε ο πάπας υπό τις επευφημίες των πιστών στο Βατικανό. «Ευχαριστώ τον Κύριο, τους γονείς μου και όλους όσους με θυμήθηκαν στις προσευχές τους».

Είναι τα πρώτα γενέθλια που γιορτάζει την Αγία Έδρα ενώ πρόκειται και για τον νεότερο ποντίφικα των τελευταίων τριάντα χρόνων, διότι τόσο ο πάπας Βενέδικτος όσο και ο Φραγκίσκος είχαν εκλεγεί « Άγιοι Πατέρες της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας» σε μεγαλύτερη ηλικία.

Οι πρώτες ευχές που δέχθηκε ο ποντίφικας σήμερα το πρωί ήταν εκείνες των μικρών ασθενών του καθολικού παιδιατρικού νοσοκομείου της Ρώμης «Μπαμπίνο Τζεζού», οι οποίοι θέλησαν να του εκφράσουν την αγάπη τους με σειρά ζωγραφιών που του αφιέρωσαν.

Αμέσως μετά, ακολούθησε ο Ιταλός πρόεδρος της Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα , ο οποίος τόνισε ότι «όλος ο ιταλικός λαός βρίσκεται με ιδιαίτερη στοργή στο πλευρό του πάπα Λέοντα». Αναφερόμενος στις ολοένα και αυξανόμενες διεθνείς εντάσεις και στην επείγουσα ανάγκη ειρήνης και δικαιοσύνης ο Ιταλός πρόεδρος πρόσθεσε: «από όλες τις ηπείρους οι άνθρωποι προσβλέπουν με ζωντανή ελπίδα στις δυναμικές εκκλήσεις σας, ώστε να σταματήσει ο πόλεμος και να ακολουθηθεί και πάλι η οδός του διαλόγου για το γενικότερο καλό των λαών».

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, από την πλευρά της, εξέδωσε ειδικό χαιρετισμό ευχαριστώντας τον πάπα για το κήρυγμά του, το οποίο, όπως είπε, αποτέλεσε πηγή έμπνευσης. Οι διδασκαλίες του, ανέφερε σε ανακοίνωσή της, «παρέχουν αξιόπιστη και σταθερή καθοδήγηση σε εξαιρετικά περίπλοκες εποχές, όταν οι βεβαιότητες φαίνεται να αμφιταλαντεύονται και οι αλλαγές είναι τόσο ξαφνικές όσο και βαθιές».