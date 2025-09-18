AFP, CNN, Guardian

Ακόμη μία απόδειξη της οξείας αντιπαράθεσης που επικρατεί στο εσωτερικό των ΗΠΑ αποτελεί η διακοπή της «late show» εκπομπής του Τζίμι Κίμελ, στον απόηχο της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ.

Συγκεκριμένα, η μετάδοση της εκπομπής «Jimmy Kimmel Live» αποφασίστηκε να ανασταλεί «επ’ αόριστον», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του ABC.

Ο 57χρονος ανιματέρ συγκαταλέγεται στις πιο γνωστές μορφές της αμερικανικής τηλεόρασης. Πέρα από την εκπομπή του, στην οποία προσφέρει χιουμοριστική ματιά στην επικαιρότητα πέντε βράδια κάθε εβδομάδα, έχει παρουσιάσει τέσσερις φορές την τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ της αμερικανικής ακαδημίας κινηματογράφου.

Σύμφωνα με το CNN, η αιφνίδια απόφαση του ABC να αποσύρει την εκπομπή από τον αέρα ήρθε λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC), Μπρένταν Καρ, δήλωσε σε ένα podcast ότι η FCC θα μπορούσε να κινηθεί για να ανακαλέσει τις άδειες των θυγατρικών του ABC, ως τρόπο να πιέσει τη Disney, μητρική εταιρεία του ABC, να τιμωρήσει τον Κίμελ για τα πρόσφατα σχόλια που έκανε σχετικά με την αντίδραση στον θάνατο του Τσάρλι Κερκ από πυροβολισμό.

Όπως αναφέρει πηγή με γνώση των γεγονότων, τα μέλη της ομάδας του Κίμελ εργάζονταν κανονικά το απόγευμα της Τετάρτης, κάνοντας κλήσεις με δημοσιογράφους δημοσίων σχέσεων σχετικά με μελλοντικά επεισόδια λίγο πριν ανακοινωθεί η απόφαση.

Πολλοί υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων του Χόλιγουντ, παραγωγοί και στελέχη των ΜΜΕ που μίλησαν στο CNN το βράδυ της Τετάρτης εξέφρασαν την κατάπληξή τους για την αναστολή.

«Είμαστε όλοι σε κατάσταση σοκ», είπε ένας υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων διάσημου προσώπου στο CNN.

Και μέσα στο ABC, οι εργαζόμενοι έμειναν επίσης άναυδοι από την κίνηση. Οι δεσμοί του Κίμελ με το δίκτυο είναι βαθιοί. Η εκπομπή του προβάλλεται για περισσότερες από δύο δεκαετίες, ενώ η σύζυγός του, Μόλι ΜακΝίαρνεϊ, είναι επικεφαλής σεναριογράφος και εκτελεστική παραγωγός του «Jimmy Kimmel Live!».

Ποια ήταν η δήλωση του Κίμελ που οδήγησε σε αναστολή της εκπομπής του

«Φθάσαμε σε νέα ύψη το σαββατοκύριακο», είπε σαρκαστικά ο Τζίμι Κίμελ τη Δευτέρα, «με τη συμμορία MAGA να προσπαθεί απελπισμένα να παρουσιάσει αυτόν τον πιτσιρικά που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ ως οτιδήποτε άλλο εκτός από δικό της και να κάνει ό,τι μπορεί για να εξασφαλίσει πολιτικό κέρδος».

«Σε ανθρώπινο επίπεδο μπορείς να δεις πόσο βαριά το πήρε ο Τραμπ», είπε με ειρωνικό ύφος ο Κίμελ και πρόβαλε βίντεο του Αμερικανού προέδρου να τον ρωτούν πώς νιώθει για τον θάνατο του Κερκ και εκείνος να αναφέρεται στις εργασίες που γίνονται στον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διακοπή της εκπομπής

Από πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έκρυψε την ικανοποίησή του χθες Τετάρτη για τη διακοπή – την «ακύρωση», όπως εκτίμησε – της τηλεοπτικής εκπομπής του χιουμορίστα Τζίμι Κίμελ, από τους διασημότερους επικριτές του, βλέποντας «εξαίρετη είδηση για την Αμερική».

«Συγχαρητήρια στο ABC που επιτέλους βρήκε το θάρρος να κάνει αυτό που έπρεπε να γίνει. Ο Κίμελ έχει ΜΗΔΕΝ ταλέντο», έκρινε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος μέσω Truth Social, αντιδρώντας στην είδηση πως η μετάδοση της εκπομπής αυτής διακόπηκε «επ’ αόριστον» εξαιτίας σχολίων του ανιματέρ για την πρόσφατη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, σημαιοφόρου της νεολαίας των τραμπιστών.

Απολύουν όσους διαφωνούν με τον Κερκ

Ο Τζίμι Κίμελ δεν είναι ο πρώτος που χάνει το δημόσιο βήμα του, μετά τα σχόλια του για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Όπως αναφέρει ο Guardian, το MSNBC απέλυσε τον ανώτερο πολιτικό αναλυτή του, Μάθιου Ντάουντ, αφότου αυτός υπαινίχθηκε στον αέρα ότι η ακραία ρητορική του δολοφονημένου συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ ίσως συνέβαλε στη θανατηφόρα επίθεση εναντίον του.

Κατά την εμφάνισή του στην εκπομπή Katy Tur Reports, ο Ντάουντ υποστήριξε ότι η ρητορική του Κερκ μπορεί να συνέβαλε στη βία που οδήγησε στον θάνατό του.

«Οι μισαλλόδοξες σκέψεις οδηγούν σε μισαλλόδοξες λέξεις, οι οποίες με τη σειρά τους οδηγούν σε μισαλλόδοξες πράξεις», είπε ο Ντάουντ, προσθέτοντας: «Δεν μπορείς να σταματήσεις σε αυτές τις απαίσιες σκέψεις και μετά να λες αυτές τις απαίσιες λέξεις χωρίς να περιμένεις ότι θα ακολουθήσουν απαίσιες πράξεις».

Ο Ντάουντ υπέθεσε επίσης για τις συνθήκες της επίθεσης, λέγοντας: «Δεν ξέρουμε αν ήταν υποστηρικτής που πυροβόλησε στον αέρα από ενθουσιασμό. Οπότε δεν έχουμε ιδέα γι’ αυτό».

Από πλευρά τους, το δίκτυο ζήτησε συγγνώμη και ανακοίνωσε την απόλυσή του, η οποία ήρθε λίγο μετά τον θάνατο του Κερκ από πυροβολισμό στον λαιμό κατά τη διάρκεια συνεδρίας ερωτήσεων και απαντήσεων στο Πανεπιστήμιο της Κοιλάδας Γιούτα, στο Όρεμ, όπου εγκαινίαζε πανεθνική περιοδεία πανεπιστημιακών συζητήσεων.

Η πρόεδρος του MSNBC, Ρεβέκα Κάτλερ, χαρακτήρισε τα σχόλια του Ντάουντ «ακατάλληλα, αναίσθητα και απαράδεκτα» σε ανακοίνωση που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.