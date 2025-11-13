Το Ην. Βασίλειο θα κατασκευάσει πυρηνικό σταθμό στη βόρεια Ουαλία - Αντιδρούν οι ΗΠΑ

Στη βόρεια Ουαλία θα κατασκευάσει η Βρετανία, την Πέμπτη, τον πρώτο της μικρό πυρηνικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η απόφαση αυτή προκαλεί την οργή των ΗΠΑ, οι οποίες επιθυμούσαν την κατασκευή ενός μεγάλου σταθμού υπό αμερικανική ηγεσία, στο πλαίσιο της ευρύτερης συμμετοχής τους στον ενεργειακό τομέα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η Βρετανία έχει υποστηρίξει την ανάπτυξη μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων (SMR) ως έναν τρόπο για να αυξήσει γρήγορα και οικονομικά την ενεργειακή ασφάλεια και να επιτύχει τους κλιματικούς στόχους, με την κορυφαία εταιρεία μηχανικής Rolls-Royce RR.L να ηγείται του σχεδιασμού. Η κατασκευή μεγάλων πυρηνικών σταθμών μπορεί να διαρκέσει δεκαετίες.

Σύμφωνα με το Reuters, η απόφαση να επιλεγεί το Wylfa στο Anglesey, ένα νησί στη Βόρεια Ουαλία όπου βρισκόταν ένας παλιός πυρηνικός σταθμός, για την κατασκευή ενός SMR προκάλεσε την οργή των ΗΠΑ, οι οποίες έχουν επικρίνει την ενεργειακή στρατηγική της Βρετανίας για την αύξηση των τιμών και την αποδυνάμωση της Βρετανίας.

«Είμαστε εξαιρετικά απογοητευμένοι από αυτή την απόφαση, κυρίως επειδή υπάρχουν φθηνότερες, ταχύτερες και ήδη εγκεκριμένες επιλογές για την παροχή καθαρής, ασφαλούς ενέργειας στην ίδια τοποθεσία», δήλωσε ο πρέσβης των ΗΠΑ, Γουόρεν Στίβενς.

Οι ΗΠΑ πίεζαν την αμερικανική ενεργειακή εταιρεία Westinghouse να ηγηθεί ενός μεγάλης κλίμακας έργου στο Wylfa, αλλά η Βρετανία επέλεξε τον βρετανικής κατασκευής SMR στο νησί της Ουαλίας, όπου το κεντροαριστερό Εργατικό Κόμμα χάνει πολιτική υποστήριξη.

Η κυβέρνηση δήλωσε ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο κατασκευής ενός νέου μεγάλης κλίμακας εργοστασίου σε άλλη τοποθεσία και ανέθεσε στην κρατική GB Energy-Nuclear να βρει μια κατάλληλη τοποθεσία έως το φθινόπωρο του 2026.

Σε μια δήλωση με ασυνήθιστα σκληρή διατύπωση, ο πρέσβης των ΗΠΑ είπε ότι αυτό δεν θα επιταχύνει την έναρξη των εργασιών ούτε θα μειώσει τις τιμές της βιομηχανικής ηλεκτρικής ενέργειας στη Βρετανία, οι οποίες είναι από τις υψηλότερες στον κόσμο.

Ένας εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ είπε ότι το Wylfa είναι η καλύτερη τοποθεσία για SMR, αλλά η Βρετανία εξακολουθεί να επιθυμεί να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας.

«Πρόκειται για μια κυρίαρχη ικανότητα, οπότε θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την καλύτερη δυνατή τοποθεσία για το εμβληματικό μας πρόγραμμα», δήλωσε ο εκπρόσωπος στους δημοσιογράφους.

«Θα συνεργαστούμε στενά με τους Αμερικανούς εταίρους μας, οι οποίοι παραμένουν ζωτικής σημασίας για το πυρηνικό μέλλον της Βρετανίας... (η απόφαση) δεν κλείνει την πόρτα σε ένα μεγαλύτερο εργοστάσιο αλλού. Διατηρούμε ανοιχτές τις επιλογές μας και διασφαλίζουμε ότι οι ΗΠΑ θα έχουν σημαντικό ρόλο στα σχέδιά μας».

Οι νέοι μίνι αντιδραστήρες θα παρέχουν ενέργεια για 3 εκατομμύρια νοικοκυριά και θα υποστηρίξουν έως και 3.000 θέσεις εργασίας στην τοπική κοινότητα κατά τη διάρκεια της κατασκευής, με σχέδιο να συνδεθούν με το δίκτυο το 2030.

Υπάρχουν δύο μεγάλης κλίμακας πυρηνικοί σταθμοί υπό κατασκευή στη Βρετανία, ένας στο Hinkley Point C στη δυτική Αγγλία και ένας στο Sizewell C στην ανατολική Αγγλία.

Ο Στάρμερ ανέφερε ότι η στενή του σχέση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ τον βοήθησε σε διάφορα μέτωπα, από την εξασφάλιση της πρώτης συμφωνίας για την ελάφρυνση ορισμένων αμερικανικών δασμών έως τη συνεργασία σε θέματα συγκρούσεων στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, ο Τραμπ έχει επικρίνει ανοιχτά την ενεργειακή πολιτική της Βρετανίας και τις προσπάθειές της να επιτύχει μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών έως το 2050, καλώντας την κυβέρνηση να αυξήσει την εξόρυξη πετρελαίου από τη Βόρεια Θάλασσα και επικρίνοντας τα αιολικά πάρκα της χώρας.