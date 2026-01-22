Βανς: Ολόκληρη η αντιπυραυλική μας άμυνα εξαρτάται από τον έλεγχο της Αρκτικής

Την πρόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών να συνεχίσουν τις προσπάθειες για εξασφάλιση πρόσβασης και ελέγχου στη Γροιλανδία, επικαλούμενες λόγους εθνικής ασφάλειας, εξέφρασε την Πέμπτη ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, συνδέοντας το ζήτημα με την αντιπυραυλική άμυνα και τη στρατηγική σημασία της Αρκτικής.

Ο Βανς, δήλωσε ότι η «Ουάσιγκτον θα συνεχίσει να προσπαθεί να διασφαλίσει τον έλεγχο αυτής της χερσαίας μάζας», αναφερόμενος στη Γροιλανδία, κατά τη διάρκεια δηλώσεών του, σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για την αμερικανική πρόσβαση στο νησί.

Η δήλωση του Βανς ήρθε ως απάντηση σε ερώτηση δημοσιογράφου για το πώς αντιλαμβάνεται το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας που θα αφορά τη Γροιλανδία. Αν και δεν απάντησε ευθέως για τις λεπτομέρειες ενός πιθανού deal, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ επέμεινε στη στρατηγική και αμυντική σημασία της περιοχής για την αμερικανική εθνική ασφάλεια.

«Θα χρειαστούμε τον έλεγχο της Αρκτικής για να μπορέσουμε να καταρρίψουμε έναν πύραυλο. Ολόκληρο το σύστημα αντιπυραυλικής άμυνάς μας εξαρτάται από αυτήν την αρκτική ασφάλεια», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Βανς, υπογραμμίζοντας ότι η γεωγραφική θέση της Γροιλανδίας θεωρείται κρίσιμη για την έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση πυραυλικών απειλών.

Αναφερόμενος στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, ο Βανς σημείωσε ότι «οι διαπραγματεύσεις με το ΝΑΤΟ εξελίσσονται καλά», χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο ή το χρονοδιάγραμμα των συνομιλιών. Η αναφορά αυτή αφήνει να εννοηθεί ότι το ζήτημα της Γροιλανδίας συζητείται και στο πλαίσιο της ευρύτερης διατλαντικής συνεργασίας και των συλλογικών αμυντικών σχεδιασμών.

Τραμπ για Γροιλανδία: Συζητούμε την πλήρη πρόσβαση των ΗΠΑ χωρίς χρονικούς περιορισμούς

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο Fox Business, ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη για την εξασφάλιση «πλήρους πρόσβασης» των ΗΠΑ στη Γροιλανδία, επισημαίνοντας ότι η αμερικανική παρουσία στην περιοχή είναι κρίσιμη για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Σε συνέντευξή του την Πέμπτη στο Fox Business, ο Τραμπ σημείωσε ότι «όλα περνούν πάνω από τη Γροιλανδία» σε περίπτωση απειλής, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία της περιοχής. «Αν οι κακοί αρχίσουν να πυροβολούν, όλα περνούν από τη Γροιλανδία. Είναι απίστευτα σημαντική», δήλωσε, προσθέτοντας ότι παρόμοια προσέγγιση είχε προτείνει στο παρελθόν και ο Ρόναλντ Ρίγκαν, χωρίς όμως να υπάρχουν τα τεχνολογικά μέσα που διαθέτουν σήμερα οι ΗΠΑ.

Σε ερώτηση σχετικά με πιθανή εξαγορά της Γροιλανδίας και το αν οι ΗΠΑ θα καταβάλουν κάποιο ποσό, ο Τραμπ απάντησε ότι οι λεπτομέρειες βρίσκονται σε διαπραγμάτευση, διευκρινίζοντας όμως ότι ο στόχος είναι η εξασφάλιση «ολικής πρόσβασης», χωρίς χρονικούς περιορισμούς ή λήξη της συμφωνίας.

Οι δηλώσεις του προέδρου έγιναν μία ημέρα μετά την απόφασή του να εγκαταλείψει τα σχέδια επιβολής υψηλών δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες, στο πλαίσιο της πίεσης για τη Γροιλανδία. Σύμφωνα με τον Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ έχουν συμφωνήσει σε ένα «πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας» για την αμερικανική πρόσβαση στο έδαφος.