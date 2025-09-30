Βανς: Νομίζω ότι οδεύουμε σε shutdown

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και οι Δημοκρατικοί αντίπαλοί του εμφανίστηκαν να κάνουν μικρή πρόοδο σε μία συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στον Λευκό Οίκο, με στόχο την αποτροπή της διακοπής λειτουργίας των υπηρεσιών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης (shutdown), που θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα σε ένα ευρύ πλαίσιο υπηρεσιών ακόμη και από την Τετάρτη.

Οι δύο πλευρές εξήλθαν από τη συνάντηση επιρρίπτοντας την ευθύνη η μία στην άλλη, στην περίπτωση που το Κογκρέσο αποτύχει να παρατείνει τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης που λήγει τα μεσάνυχτα της Τρίτης (07:00 το πρωί της Τετάρτης, ώρα Ελλάδος).

“Νομίζω ότι οδεύουμε σε ένα shutdown”, δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

Οι Δημοκρατικοί υποστηρίζουν ότι οποιαδήποτε συμφωνία για παράταση της προθεσμίας πρέπει να διατηρεί και τις παροχές υγείας που λήγουν, ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι του Τραμπ επιμένουν ότι η υγεία και η χρηματοδότηση της κυβέρνησης πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστά ζητήματα.

Ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, δήλωσε ότι οι δύο πλευρές «έχουν πολύ μεγάλες διαφορές».

Εάν το Κογκρέσο δεν αναλάβει δράση, χιλιάδες υπάλληλοι της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, από τη NASA έως τα εθνικά πάρκα, μπορούν να τεθούν σε διαθεσιμότητα και θα διακοπεί η παροχή ενός ευρέος φάσματος υπηρεσιών. Τα ομοσπονδιακά δικαστήρια ενδέχεται να κλείσουν και οι επιχορηγήσεις για τις μικρές επιχειρήσεις να καθυστερήσουν.

Τα αδιέξοδα στον προϋπολογισμό έχουν γίνει σχετικά συνηθισμένα τα τελευταία 15 χρόνια στην Ουάσινγκτον και συχνά επιλύονται την τελευταία στιγμή. Ωστόσο, η προθυμία του Τραμπ να παρακάμψει ή να αγνοήσει τους νόμους περί δαπανών που ψηφίστηκαν από το Κογκρέσο έχει προσθέσει μια νέα διάσταση αβεβαιότητας.

Ο Τραμπ έχει αρνηθεί να δαπανήσει δισεκατομμύρια δολάρια που έχουν εγκριθεί από το Κογκρέσο και απειλεί να επεκτείνει την εκκαθάριση του ομοσπονδιακού εργατικού δυναμικού εάν το Κογκρέσο επιτρέψει το κλείσιμο της κυβέρνησης. Μόνο λίγες υπηρεσίες έχουν δημοσιεύσει μέχρι στιγμής σχέδια που περιγράφουν λεπτομερώς πώς θα προχωρήσουν σε περίπτωση κλεισίματος.

Ο Λευκός Οίκος εξέδωσε τη Δευτέρα το βράδυ εκτελεστικό διάταγμα που παρατείνει τη θητεία περισσότερων από 20 ομοσπονδιακών συμβουλευτικών επιτροπών έως το 2027. Παραμένει ασαφές πώς θα χρηματοδοτηθούν αυτές οι επιτροπές - οι οποίες συμβουλεύουν τον πρόεδρο σε τομείς όπως το εμπόριο και η εθνική ασφάλεια - εν μέσω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας για το κλείσιμο.