Βανς: Η Ευρώπη πρέπει να έχει τη μερίδα του λέοντος ως προς τις εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία

21/08/2025 • 07:32
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε την Τετάρτη πως είναι οι ευρωπαϊκές χώρες αυτές που θα πρέπει να έχουν «τη μερίδα του λέοντος» των εγγυήσεων ασφαλείας που ζητεί η Ουκρανία, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη από τον Φεβρουάριο του 2022.

«Δεν νομίζω πως πρέπει να σηκώσουμε εμείς το βάρος σε αυτή την περίπτωση», δήλωσε ο Βανς εμφανιζόμενος σε εκπομπή του Fox News, του τηλεοπτικού δικτύου που προτιμά η δεξιά στις ΗΠΑ. «Νομίζω πως πρέπει να βοηθήσουμε, αν είναι απαραίτητο, για να τελειώσει ο πόλεμος και να σταματήσουν οι σκοτωμοί. Όμως νομίζω πως πρέπει να αναμένουμε, και ο πρόεδρος (των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ) ασφαλώς αναμένει, πως η Ευρώπη θα διαδραματίσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο», πρόσθεσε.

«Ανεξαρτήτως της μορφής που θα έχει, οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να πάρουν τη μερίδα του λέοντος του βάρους», επέμεινε.

ΤΖΕΙ ΝΤΙ ΒΑΝΣ
ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ
ΕΙΣΒΟΛΗ ΡΩΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ
