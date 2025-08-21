Βανς: Η Ευρώπη πρέπει να έχει τη μερίδα του λέοντος ως προς τις εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε την Τετάρτη πως είναι οι ευρωπαϊκές χώρες αυτές που θα πρέπει να έχουν «τη μερίδα του λέοντος» των εγγυήσεων ασφαλείας που ζητεί η Ουκρανία, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη από τον Φεβρουάριο του 2022.

«Δεν νομίζω πως πρέπει να σηκώσουμε εμείς το βάρος σε αυτή την περίπτωση», δήλωσε ο Βανς εμφανιζόμενος σε εκπομπή του Fox News, του τηλεοπτικού δικτύου που προτιμά η δεξιά στις ΗΠΑ. «Νομίζω πως πρέπει να βοηθήσουμε, αν είναι απαραίτητο, για να τελειώσει ο πόλεμος και να σταματήσουν οι σκοτωμοί. Όμως νομίζω πως πρέπει να αναμένουμε, και ο πρόεδρος (των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ) ασφαλώς αναμένει, πως η Ευρώπη θα διαδραματίσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο», πρόσθεσε.

«Ανεξαρτήτως της μορφής που θα έχει, οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να πάρουν τη μερίδα του λέοντος του βάρους», επέμεινε.