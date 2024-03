Βαλτιμόρη: Γιατί κατέρρευσε η γέφυρα - Τι γνωρίζουμε για το πλοίο

Η γέφυρα Francis Scott Key της Βαλτιμόρης κατέρρευσε νωρίς το πρωί της Τρίτης, έπειτα από την πρόσκρουση ενός φορτηγού πλοίου σε έναν από τους πυλώνες της, ρίχνοντας αρκετούς ανθρώπους στα παγωμένα νερά του ποταμού Πατάπσκο.

Τι συνέβη στη Βαλτιμόρη;

Στις 7:27 π.μ. ώρα Ελλάδας, ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με το όνομα Dali έπλεε στον ποταμό Πατάπσκο όταν προσέκρουσε σε πυλώνα της γέφυρας, γκρεμίζοντας σχεδόν ολόκληρη την κατασκευή. Το πλήρωμα του πλοίου ενημέρωσε τις αρχές για πρόβλημα ηλεκτροδότησης πριν από τη σύγκρουση, δήλωσε ο κυβερνήτης του Μέριλαντ Γουές Μουρ. Δεν υπήρχαν δομικά προβλήματα με τη γέφυρα, είπε.

Επίσης, η αστυνομία δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις τρομοκρατικής ενέργειας.

