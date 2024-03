Δύο άνθρωποι έχουν ανασυρθεί ζωντανοί από τα νερά του ποταμού Πατάπσκο μετά την κατάρρευση της γέφυρας Francis Scott Key στη Βαλτιμόρη λόγω πρόσκρουσης φορτηγού πλοίου.

«Ένα άτομο αρνήθηκε τις υπηρεσίες και αρνήθηκε τη μεταφορά, ουσιαστικά αυτό το άτομο δεν είχε τραυματιστεί», εξήγησε ο Τζέιμς Ουάλας, διευκρινίζοντας ότι «υπήρχε ένα άλλο άτομο το οποίο διακομίστηκε σε τοπικό νοσοκομείο και βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση».

«Το σόναρ μας έχει εντοπίσει την παρουσία οχημάτων βυθισμένων στο νερό, ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι το φορτηγό πλοίο Dali με σημαία Σιγκαπούρης αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα, πριν από την πρόσκρουση», όπως ανακοινώθηκε.

Ωστόσο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το πλοίο να βυθίζεται στο σκοτάδι και στη συνέχεια να αποκαθίσταται η ισχύς του, ενώ αναρτήσεις περιγράφουν ξαφνική αλλαγή πορείας, μόλις 11 δευτερόλεπτα πριν από την πρόσκρουση σε κολώνα της γέφυρας.

Οι αρχές ακόμη δεν έχουν μιλήσει με τον πλοηγό του πλοίου που κατευθυνόταν από τη Βαλτιμόρη προς το Κολόμπο της Σρι Λάνκα.

Ο επικεφαλής της πυροσβεστικής της Βαλτιμόρης εκτίμησε ότι οι αρχές αναζητούν περισσότερους από επτά ανθρώπους. Νωρίτερα άλλοι αξιωματούχοι είχαν δηλώσει ότι έως και 20 άνθρωποι ενδέχεται να έπεσαν στο νερό μετά την κατάρρευση της γέφυρας.

Η πυροσβεστική υπηρεσία της Βαλτιμόρης αντιμετωπίζει την κατάρρευση γέφυρας στην πόλη ως περιστατικό με πολλαπλά θύματα, ενώ αναζητεί επτά ανθρώπους που έχουν πέσει στον ποταμό Πατάπσκο, ενώ η πολιτεία του Μέιρλαντ κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με απόφαση του κυβερνήτη Γουές Μουρ.

Η εταιρεία Synergy Marine Group ανακοίνωσε, επίσημα, ότι το φορτηγό πλοίο της Dali με σημαία Σιγκαπούρης προσέκρουσε σε πυλώνα της γέφυρας Francis Scott Key Bridge στη Βαλτιμόρη, στην πολιτεία Μέριλαντ των ΗΠΑ. «Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος δεν έχουν καθοριστεί ακόμη», διευκρίνισε η εταιρεία, ενώ πρόσθεσε ότι όλα τα μέλη του πληρώματος του Dali όπως και οι δύο πλοηγοί που βρίσκονταν πάνω σε αυτό την ώρα του συμβάντος, είναι καλά στην υγεία τους.

Αρχικά ο επικεφαλής του γραφείου Τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Βαλτιμόρης, ο Κέβιν Κάρτραϊτ, δήλωσε ότι πιστεύεται πως έως και 20 εργάτες, που βρίσκονταν πάνω στη γέφυρα, έπεσαν στον ποταμό Πατάπσκο. Σύμφωνα με τον ίδιο, την ώρα της πρόσκρουσης πάνω στη Francis Scott Key Bridge βρίσκονταν επίσης οχήματα.

Alternate angle on Francis Scott Key bridge shows a large explosion 👀 pic.twitter.com/sGkjffTRaS — cackenbools U/G-t (@cackenbools) March 26, 2024

Λίγο μετά τη μια το μεσημέρι (ώρα Ελλάδος) σε συνέντευξη Τύπου ο επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Μέριλαντ ανακοίνωσε ότι δύο άνθρωποι έχουν ανασυρθεί ζωντανοί από τα νερά του ποταμού Πατάπσκο.

«Πρόκειται για μια ενεργή επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αυτή τη στιγμή και θα εξακολουθήσει να είναι για κάποια ώρα ακόμη», τόνισε ο Ουάλας. «Πρέπει να ερευνήσουμε μια μεγάλη περιοχή. Σε αυτή περιλαμβάνεται η επιφάνεια του νερού, ο βυθός αλλά και το κατάστρωμα του πλοίου», σημείωσε.

Ο επικεφαλής της πυροσβεστικής της Βαλτιμόρης εκτίμησε ότι οι αρχές αναζητούν περισσότερους από επτά ανθρώπους. Ο Ουάλας δήλωσε ότι «το σόναρ μας έχει εντοπίσει την παρουσία οχημάτων βυθισμένων στο νερό», όμως πρόσθεσε ότι δεν μπορεί ακόμη να επιβεβαιώσει τον αριθμό τους.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος της Βαλτιμόρης Μπράντον Σκοτ δήλωσε ότι η κατάρρευση της γέφυρας είναι «μια ανείπωτη τραγωδία». «Πρέπει να σκεφτούμε τις οικογένειες και τους ανθρώπους που επλήγησαν, τους ανθρώπους που πρέπει να αναζητήσουμε, προς το παρόν επικεντρωνόμαστε σε αυτό», υπογράμμισε.

Ο Τζέιμς Ουάλας δήλωσε εξάλλου ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι το φορτηγό πλοίο Dali με σημαία Σιγκαπούρης αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι οι αρχές ακόμη δεν έχουν μιλήσει με τον πλοηγό του.

Τέλος, ο επικεφαλής της αστυνομίας της Βαλτιμόρης, ο Ρίτσαρντ Ουόρλεϊ τόνισε ότι «δεν υπάρχει απολύτως καμία ένδειξη για τρομοκρατία ή ότι (η πρόσκρουση) ήταν σκόπιμη».

Η καταγραφή της πρόσκρουσης

Βίντεο που αναρτήθηκε στο YouTube δείχνει ένα πλοίο να προσκρούει σε πυλώνα της γέφυρας και στη συνέχεια μεγάλο μέρος της να καταρρέει και να πέφτει στον ποταμό Πατάπσκο.

Πάνω στη γέφυρα φαίνονται φωτάκια τα οποία μοιάζει να ανήκουν σε οχήματα τα οποία βρίσκονταν εκείνη την ώρα στη Francis Scott Key Bridge, προτού αυτή αρχίσει να καταρρέει.

«Πιστεύουμε ότι οχήματα και πιθανόν ένα ημιρυμουλκούμενο έχουν πέσει στο νερό», πρόσθεσε ο Κάρτραϊτ μιλώντας στην εφημερίδα Baltimore Sun, σημειώνοντας ότι «ολόκληρη η γέφυρα» κατέρρευσε.

🚨#BREAKING: Mass Casualty has been Declared after a Large Container Ship Collides with Key Bridge Causing it completely Collapse



📌#Baltimore | #Maryland



Currently, numerous agencies, including the Coast Guard and fire department have just declared a mass casualty incident as… pic.twitter.com/vK4M8xW0tg — Balling Gents 💰🔥🇺🇸🇬🇧 🇨🇳 (@Ballinggent) March 26, 2024

Σε δήλωσή του ο κυβερνήτης του Μέιρλαντ αναφέρει: «Εργαζόμαστε με μια διυπηρεσιακή ομάδα για να αναπτύξουμε γρήγορα ομοσπονδιακούς πόρους από την κυβέρνηση Μπάιντεν. Είμαστε ευγνώμονες για τους γενναίους άνδρες και γυναίκες που καταβάλλουν προσπάθειες για να σώσουν όσους εμπλέκονται και προσευχόμαστε για την ασφάλεια όλων.

Θα παραμείνουμε σε στενή επαφή με ομοσπονδιακές, πολιτειακές και τοπικές οντότητες που πραγματοποιούν προσπάθειες διάσωσης καθώς συνεχίζουμε να αξιολογούμε και να ανταποκρινόμαστε σε αυτήν την τραγωδία».

Από την πλευρά του ο δήμαρχος της Βαλτιμόρης Μπράντον Σκοτ και ο υπεύθυνος της κομητείας της Βαλτιμόρης Τζόνι Ολσέφσκι Τζούνιορ δήλωσαν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. «Προσευχηθείτε για όσους έχουν πληγεί», έγραψε ο Ολσέφσκι στο Χ.

Γιατί κατέρρευσε σαν «χάρτινος πύργος»

Ο μηχανικός Τζούλιαν Κάρτερ εξήγησε στο skynews γιατί η γέφυρα κατέρρευσε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Σύμφωνα με τον ίδιο, γέφυρες σαν αυτή στη Βαλτιμόρη είναι «πολύ αδύναμες σε κάποια σημεία».

Προσθέτει ότι η «καταστροφική κατάρρευση» μεγάλου μέρους της οφείλεται στο ότι όλα είναι «αλληλένδετα» κατά μήκος της κατασκευής. Άλλες μεγάλες γέφυρες μπορεί να έχουν κεντρικά σημεία, όπου υπάρχει αποσύνδεση από τα υπόλοιπα τμήματα.

Όμως, σε αυτή την περίπτωση η διασυνδεδεμένη φύση της γέφυρας σημαίνει πως «όταν αφαιρέσεις ένα μέρος της, όλο το σύστημα καταρρέει».

Ο κ. Κάρτερ λέει ότι η «ελαφριά κατασκευή» πιθανότατα δοκιμάστηκε κάποια στιγμή για το ενδεχόμενο σύγκρουσης με πλοίο και μπορεί να πέρασε το τεστ την εποχή εκείνη. Όμως τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έχουν πλέον «διπλάσια έκταση».

Ο μηχανικός προσθέτει ότι αναμένει ότι πολλά λιμάνια και προβλήτες γεφυρών θα πρέπει να αξιολογηθούν κινδύνου για παρόμοιες καταστάσεις.

Τι αναφέρουν οι Αρχές

Γύρω στη 01:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 07:20 ώρα Ελλάδας) έγινε γνωστό ότι ένα μεγάλο πλοίο προσέκρουσε στη μήκους 3 χιλιομέτρων γέφυρα με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά και να καταρρεύσει μέρος της. Οχήματα έχουν πέσει στο νερό.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι στη 01:35 τα ξημερώματα η αστυνομία της πόλης της Βαλτιμόρης ενημερώθηκε για τη μερική κατάρρευση της γέφυρας Francis Scott Key Bridge και ότι εργάτες ενδέχεται να βρίσκονται στο νερό», δήλωσε η Νίκι Φενόι εκπρόσωπος της αστυνομίας της πόλης.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων έχουν σπεύσει στο σημείο, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία στη γέφυρα, ανακοίνωσε η υπηρεσία Μεταφορών του Μέριλαντ στο Χ.

Η γέφυρα αποτελεί μέρος του αυτοκινητόδρομου Ι-95, του βασικού αυτοκινητόδρομου που διατρέχει την ανατολική ακτή των ΗΠΑ από τον βορρά ως τον νότο.

Ο ιστότοπος παρακολούθησης θαλάσσιων μεταφορών MarineTraffic έδειξε ότι ένα πλοίο που μεταφέρει εμπορευματοκιβώτια, το Dali με σημαία Σιγκαπούρης, είχε σταματήσει νωρίς σήμερα το πρωί κάτω από τη γέφυρα.

Η στιγμή του ατυχήματος

BREAKING: Ship collides with Francis Scott Key Bridge in Baltimore, causing it to collapse pic.twitter.com/OcOrSjOCRn — BNO News (@BNONews) March 26, 2024

Ζωντανή εικόνα από το σημείο

Σημαντικός οδικός άξονας

Η γέφυρα μήκους 2,6 χιλιομέτρων, η οποία διαθέτει τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας και περνά πάνω από τον ποταμό Πατάπσκο, βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα της Βαλτιμόρης, στο Μέριλαντ.

Αποτελεί τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ι-95, του βασικού αυτοκινητόδρομου που διατρέχει την ανατολική ακτή των ΗΠΑ από τον βορρά ως τον νότο. Έχει το όνομα του Φράνσις Σκοτ Κι, ο οποίος έγραψε τους στίχους του αμερικανικού εθνικού ύμνου.