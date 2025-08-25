Ο πρώην αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, Βαλερίι Ζαλούζνι, νυν πρέσβης στη Βρετανία, είναι όπως όλα δείχνουν ο επόμενος πρόεδρος της Ουκρανίας και διάδοχος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με τον Guardian.

Ο Ζαλούζνι ήταν 48 ετών όταν ο Ζελένσκι τον προήγαγε σε αρχηγό του στρατού τον Ιούλιο του 2021, μια κίνηση που εξέπληξε τους περισσότερους από τους κορυφαίους αξιωματικούς, συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου.

«Ο Ζαλούζνι ήταν ένας τολμηρός και φιλόδοξος διοικητής, αλλά ταυτόχρονα λίγο αστείος, περισσότερο γνωστός για τα αστεία του με τα στρατεύματά του παρά για την επιβολή πειθαρχίας», έγραψε ο δημοσιογράφος Σάιμον Σούστερ στη βιογραφία του για τον Ζελένσκι. Ακριβώς αυτή η προσιτή και αντισυμβατική πλευρά του ήταν που ενέπνευσε τον Ζελένσκι, τον πρώην κωμικό και ηθοποιό που είχε ανέλθει εντυπωσιακά στην προεδρία δύο χρόνια νωρίτερα.

Ο ίδιος είχε χάσει τη θέση του από τον Ουκρανό πρόεδρο και διορίστηκε ως πρέσβης στο Λονδίνο, ωστόσο στην πατρίδα του θεωρείται ήρωας πολέμου με «καθοριστικό ρόλο» στην άμυνα της χώρας απέναντι στη Ρωσία.

Παρά τις διαφωνίες του με τον Ζελένσκι, προτίμησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους στη διάρκεια της μέχρι τώρα παρουσίας του στο Λονδίνο. Αντίθετα μάλιστα, στην τελευταία επίσκεψη του Ζελένσκι στο Λονδίνο, είχε αναρτήσει φωτογραφία μαζί του, γράφοντας: «Ο δρόμος μπροστά δεν θα είναι εύκολος, αλλά μαζί θα υπερνικήσουμε κάθε πρόκληση».

Όπως αναφέρει το βρετανικό μέσο, κάποιοι κύκλοι στους αντιπολιτευόμενους κύκλους του Ζελένσκι στην Ουκρανία, τον θεωρούν σχεδόν τη μοναδική αξιόπιστη εναλλακτική για το μέλλον της προεδρίας. Ωστόσο, η πολιτική ωριμότητα και αίσθηση σταθερότητας που επιδεικνύει, προβάλλει περισσότερο ως πειθαρχία και όχι ως στρατηγικός ελιγμός.

Ο Ζαλούζνι φέρεται να είναι το πρώτο πρόσωπο στο οποίο τηλεφώνησε ο Τζέι Ντι Βανς μετά την αντιπαράθεση με τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο τον περασμένο Φεβρουάριο. Στις ΗΠΑ, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, θα έβλεπαν θετικά την διαδοχή αυτή.

Όμως ο Ζαλούζνι αποφάσισε να μην απαντήσει στον Αμερικανό αντιπρόεδρο.

Αν και δεν έχει επιβεβαιώσει δημοσίως πολιτικές βλέψεις, σε ιδιωτικές του συζητήσεις φέρεται να έχει εκφράσει την επιθυμία να κινηθεί «σαν ηγέτης στον πόλεμο», εμπνεόμενος από το μοντέλο της Ισραηλινής ηγεσίας.