Οι μισοί ψηφοφόροι στο νοτιοδυτικό γερμανικό κρατίδιο της Βάδης-Βυρτεμβέργης θα ήθελαν να δούν τα άλλα κόμματα να δουλεύουν μαζί με την ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), σύμφωνα με δημοσκόπηση του οργανισμού YouGov για λογαριασμό του Γερμανικού Πρακτορείου.

Οι αριθμοί ανακοινώθηκαν μερικές μόλις εβδομάδες πριν οι κάτοικοι αυτού του πλούσιου κρατιδίου προσέλθουν στις 8 Μαρτίου στις κάλπες, σε μια χρονιά κατά την οποία περιφερειακές εκλογές θα διεξαχούν σε πέντε από τα 16 ομόσπονδα γερμανικά κρατίδια.

Η Εναλλακτική για τη Γερμανία, ένα αντιμεταναστευτικό και αντισυστημικό κόμμα, ήρθε δεύτερη στις γερμανικές εθνικές εκλογές του 2025, καταγράφοντας το καλύτερο εκλογικό αποτέλεσμα στην ιστορία της.

Η AfD έχει αυτή τη στιγμή ευρύ προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις στα ανατολικογερμανικά κρατίδια της Σαξωνίας-Άνχαλτ και του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας.

Όμως ενώ η πρώην Ανατολική Γερμανία αποτελούσε από καιρό προπύργιο του κόμματος, η AfD καταγράφει τώρα κέρδη και στη δυτική Γερμανία και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην τρίτη θέση των δημοσκοπήσεων στη Βάδη-Βυρτεμβέργη με 20%.

Τα κύρια γερμανικά κόμματα έχουν αποκλείσει οποιαδήποτε συνεργασία με την AfD ενώ το κόμμα παρακολουθεί η υπηρεσία αντικατασκοπείας ως ύποπτη εξτρεμιστική οργάνωση, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στη Βάδη-Βυρτεμβέργη.

Όμως οι αριθμοί που φθάνουν απ' αυτό το νοτιοδυτικό κρατίδιο δείχνουν ότι η υποστήριξη των ψηφοφόρων στην πολιτική αυτή μειώνεται.

Περίπου 24% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση είπαν ότι τα κόμματα θα πρέπει να αποφασίζουν κατά περίπτωση πώς θα αντιμετωπίσουν την AfD, ενώ 26% είπαν ότι θέλουν τα άλλα κόμματα να θεωρούν την AfD εν δυνάμει εταίρο τους σε ενδεχόμενο κυβερνητικό συνασπισμό.