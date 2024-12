Β. Μακεδονία

Ο αρχηγός του αντιπολιτευόμενου και μεγαλύτερου αλβανικού κόμματος στη Βόρεια Μακεδονία, της «Δημοκρατικής Ένωσης για Ένταξη» (DUI), Αλί Αχμέτι κάλεσε απόψε το Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας να απορρίψει όλες τις προσφυγές που έχουν κατατεθεί σε αυτό, με τις οποίες αμφισβητείται ο νόμος που διέπει τη χρήση της αλβανικής γλώσσας στη χώρα.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο θα συνεδριάσει μεθαύριο Τετάρτη (11/12) για να εξετάσει τις 13 συνολικά προσφυγές που έχουν υποβληθεί σε αυτό κατά του νόμου. Τις προσφυγές αυτές έχουν καταθέσει ως επί το πλείστον σλαβικά δεξιά και εθνικιστικά κόμματα και οργανώσεις, μεταξύ των οποίων και το κόμμα VMRO-DPMNE του πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι.

🇲🇰 Albanian opposition supporters in North Macedonia gathered and set up tents, planning to stay overnight outside the Macedonian Constitutional Court.



They are protesting what they see as a threat to the status of Albanian language as an official language.



The court is set to… pic.twitter.com/lKTETqTUjZ