Β. Κορέα: Κατασκευάζει το πιο προηγμένο πολεμικό της πλοίο - Δορυφορικές εικόνες

Νέες δορυφορικές εικόνες δείχνουν ένα πολεμικό πλοίο το οποίο θα μπορούσε να είναι το μεγαλύτερο στον στόλο της Βόρειας Κορέας και πιθανότατα υπερδιπλάσιο σε μέγεθος από οποιαδήποτε άλλο διαθέτει μέχρι σήμερα.

Στις εικόνες που ελήφθησαν από τους ανεξάρτητους δορυφορικούς παρόχους Maxar Technologies και Planet Labs στις 6 Απριλίου δείχνουν το υπό κατασκευή πλοίο στη θάλασσα στο ναυπηγείο Νάμπο στη δυτική ακτή της Βόρειας Κορέας, περίπου 60 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από την πρωτεύουσα Πιονγιάνγκ.

Σύμφωνα με αναλυτές τους οποίους επικαλείται το CNN, οι εικόνες δείχνουν την εν εξελίξει κατασκευή των όπλων και άλλων εσωτερικών συστημάτων του πλοίου, το οποίο είναι πιθανότατα μια φρεγάτα κατευθυνόμενων πυραύλων (FFG) σχεδιασμένη να μεταφέρει πυραύλους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναντίον στόχων στην ξηρά και στη θάλασσα.

«Η FFG έχει μήκος περίπου 140 μέτρα (459 πόδια), γεγονός που την καθιστά το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο που κατασκευάζεται στη Βόρεια Κορέα», αναφέρουν σε ανάλυσή τους οι Τζόζεφ Μπερμούντεζ Τζούνιορ και Τζένιφερ Τζουν του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών.

Ενδεικτικό του μεγέθους του συγκεκριμένου πολεμικού πλοίου είναι ότι τα αντιτορπιλικά κλάσης Arleigh Burke του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού έχουν μήκος περίπου 154 μέτρα (505 πόδια) και οι υπό κατασκευή φρεγάτες κλάσης Constellation θα έχουν μήκος 151 μέτρα (496 πόδια).

Η ύπαρξη του πολεμικού πλοίου δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς η Βόρεια Κορέα έχει επιδοθεί σε έναν ταχύ εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεών της, αναπτύσσοντας μια σειρά νέων όπλων και δοκιμάζοντας διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους που μπορούν να φτάσουν σχεδόν οπουδήποτε στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι συγκεκριμένες ενέργειες πραγματοποιούνται παρά τις κυρώσεις των Ηνωμένων Εθνών που έχουν θέσει αυστηρά όρια στην πρόσβαση της Πιονγιάνγκ σε υλικά και τεχνολογία για την ανάπτυξη τέτοιων όπλων.

Οι αναλυτές εκτιμούν ωστόσο πως οι στενότεροι δεσμοί με τη Ρωσία από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία θα μπορούσαν να βοηθήσουν τη Βόρεια Κορέα να ξεπεράσει τις κυρώσεις του ΟΗΕ.

Ο Κιμ Ντουκ-κι, ένας απόστρατος ναύαρχος της Νότιας Κορέας, δήλωσε ότι πιστεύει ότι η Μόσχα μπορεί να παρέχει την τεχνολογία για τα πυραυλικά συστήματα της φρεγάτας.

Εικόνες με το πολεμικό πλοίο εμφανίστηκαν σε ρεπορτάζ της κρατικής τηλεόρασης της Βόρειας Κορέας που δημοσιεύτηκε στα τέλη του περασμένου έτους, με τον ηγέτη της χώρας, Κιμ Γιονγκ Ουν να επιθεωρεί την κατασκευή.

Οι εικόνες στο βίντεο του KCTV έδειχναν ότι το πολεμικό πλοίο θα μπορούσε να διαθέτει το είδος του οπλισμού που διαθέτει ο στόλος ενός σύγχρονου πολεμικού ναυτικού, συμπεριλαμβανομένων των κυψελών κάθετης εκτόξευσης που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την εκτόξευση μιας ποικιλίας πυραύλων.

Οι αναλυτές σημείωσαν επίσης ότι το πλοίο φαίνεται να έχει ρυθμιστεί ώστε να διαθέτει ραντάρ φασικών στοιχειοκεραιών, το οποίο μπορεί να εντοπίζει απειλές και στόχους πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ακρίβεια σε σχέση με τις δυνατότητες της Βόρειας Κορέας που ήταν γνωστές μέχρι σήμερα.

A new Maxar satellite image acquired on April 6, 2025 reveals the largest North Korean-manufactured warship yet at the Nampo Navy Shipyard.



Read the full CSIS analysis: https://t.co/T04WSTYSVR pic.twitter.com/lcWdCCDhrj