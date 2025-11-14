Το Αζερμπαϊτζάν διαμαρτύρεται στη Ρωσία για τη ζημιά από πυραύλους στην πρεσβεία του στο Κίεβο

Το Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσε ότι υπέβαλε έντονη διαμαρτυρία στον Ρώσο πρέσβη την Παρασκευή, αφού ένας ρωσικός πύραυλος Iskander προκάλεσε ζημιές στην πρεσβεία του στο Κίεβο.

Σε ανακοίνωση, το υπουργείο Εξωτερικών του Αζερμπαϊτζάν ανέφερε ότι το ωστικό κύμα από τον πύραυλο κατέστρεψε τμήμα του περιμετρικού τοίχου της πρεσβείας και προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο διπλωματικό συγκρότημα. Κανείς δεν τραυματίστηκε, ενώ η εκπρόσωπος του υπουργείου δήλωσε ότι η πρεσβεία συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά.

Ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, κατά την οποία και οι δύο άνδρες καταδίκασαν το περιστατικό. Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του Αλίγιεφ, ο Αζέρος πρόεδρος το χαρακτήρισε απαράδεκτη παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Αζερμπαϊτζάν ανέφερε ότι ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις είχαν πραγματοποιηθεί και στο παρελθόν κοντά στην πρεσβεία - τον Ιανουάριο του 2024 και τον Αύγουστο του 2025 - με την πρώτη να αφήνει έναν μεγάλο κρατήρα στην περιοχή και τη δεύτερη να προκαλεί ζημιές σε κτίρια.

Το προξενείο του Αζερμπαϊτζάν στο Χάρκιβ είχε υποστεί σοβαρές ζημιές από αεροπορικό πλήγμα τον Μάρτιο του 2022. Δύο ρωσικές επιθέσεις με drone τον φετινό Αύγουστο τραυμάτισαν προσωπικό και προκάλεσαν ζημιές σε υποδομές σε πετρελαϊκή αποθήκη της κρατικής εταιρείας SOCAR στην περιοχή της Οδησσού.

Κατά τη συνάντηση με τον Ρώσο πρέσβη, «τονίστηκε ότι τέτοιες επιθέσεις κατά των διπλωματικών μας αποστολών είναι απαράδεκτες και ζητήθηκε από τη ρωσική πλευρά να διεξαγάγει κατάλληλη έρευνα για το ζήτημα και να παράσχει λεπτομερή εξήγηση».

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι οι δυνάμεις του πραγματοποίησαν μαζικά νυχτερινά πλήγματα εναντίον στρατιωτικοβιομηχανικών εγκαταστάσεων στην Ουκρανία και ενεργειακών υποδομών που τις τροφοδοτούν.

Οι σχέσεις ανάμεσα στη Ρωσία και το Αζερμπαϊτζάν είχαν πληγεί σοβαρά τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, όταν ένα επιβατικό αεροπλάνο του Αζερμπαϊτζάν συνετρίβη, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 38 άνθρωποι, αφού η ρωσική αεράμυνα το κατέρριψε κατά λάθος — ένα περιστατικό που ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε χαρακτηρίσει «τραγικό λάθος».

Ο Πούτιν συναντήθηκε με τον Αλίγιεφ τον προηγούμενο μήνα και υποσχέθηκε αποζημίωση στους πληγέντες.