Σοκαριστικές είναι οι λεπτομέρειες και οι πληροφορίες που έρχονται στο φως σχετικά με τη σφαγές των Αλαουιτών στη Συρία, έπειτα από τις επιθέσεις ενόπλων σε χωριά της Λαττάκειας και της Ταρτούς στις 7 Μαρτίου, καθώς τουλάχιστον 84 πτώματα έχουν καταγραφεί σε βίντεο και δορυφορικές εικόνες από το χωριό Αλ-Σανομπάρ, ενώ χιλιάδες είναι οι μαρτυρίες κατοίκων που μιλούν για ακόμα περισσότερους νεκρούς.

New Video: After violence erupted on Syria's coast earlier this month, we zeroed in on the events in one Alawite village, where we found evidence of a sectarian-fuelled massacre carried out by fighters aligned with the new Islamist government in Damascus.



