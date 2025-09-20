Αυστριακό στέλεχος ενέργειας απολύθηκε για διασυνδέσεις με τη Ρωσία

Η αυστριακή εταιρεία πετρελαίου, φυσικού αερίου και χημικών, OMV.VI απέλυσε στέλεχος για κατηγορίες κατασκοπίας υπέρ της Ρωσίας, ενώ Ρώσος διπλωμάτης κλήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών στη Βιέννη, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό περιοδικό Profil.

Το περιοδικό Profil ανέφερε ότι το στέλεχος της OMV τράβηξε την προσοχή μέσω συναντήσεων με Ρώσο διπλωμάτη, ο οποίος όπως αναφέρουν οι δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών, είναι πράκτορας της ρωσικής υπηρεσίας εσωτερικών πληροφοριών FSB.

Το περιοδικό ανέφερε ότι η Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας και Πληροφοριών της Αυστρίας παρακολουθούσε τον υπάλληλο της OMV, ο οποίος δεν κατονομάστηκε, για αρκετούς μήνες.

Η OMV δήλωσε στο Reuters ότι τερμάτισε τη σύμβαση του υπαλλήλου με άμεση ισχύ και ότι η εταιρεία συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές.

«Για λόγους προστασίας δεδομένων, δεν μπορούμε να σχολιάσουμε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με μεμονωμένες εργασιακές σχέσεις», δήλωσε εκπρόσωπος της OMV.

Το αυστριακό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε στο Reuters ότι είναι ενήμερο για τις κατηγορίες και για την εκκρεμούσα ποινική διαδικασία κατά του Ρώσου διπλωμάτη.

Ο επικεφαλής των υποθέσεων της ρωσικής πρεσβείας στη Βιέννη κλήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών και του ζητήθηκε να άρει την ασυλία του διπλωμάτη.

«Σε διαφορετική περίπτωση, θα θεωρούνταν persona non grata και θα έπρεπε να φύγει από την Αυστρία», δήλωσε το υπουργείο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Profil, ο υπάλληλος της OMV είχε προσωρινά μετατεθεί στην Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η οποία κατέχει μερίδιο 25% στην OMV.

Η Adnoc και η OMV πρόκειται να συγχωνεύσουν τις δραστηριότητες πολυολεφινών τους, Borouge και Borealis, δημιουργώντας έναν χημικό κολοσσό με αξία επιχείρησης 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το περιοδικό ανέφερε ότι ο υπάλληλος της OMV είχε πρόσβαση σε πληροφορίες και για τις δύο εταιρείες και ενημέρωνε τον Ρώσο διπλωμάτη κατά τις συναντήσεις στη Βιέννη.