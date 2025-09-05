Αυστριακή τράπεζα καταργεί τα μετρητά σε όλα τα υποκαταστήματά της στη Γερμανία

Η αυστριακή Oberbank ανακοίνωσε ότι έχει διακόψει πλήρως τις συναλλαγές με μετρητά σε όλα τα καταστήματά της στη Γερμανία. Στο πλαίσιο της απόφασης, τόσο τα ΑΤΜ όσο και οι υπηρεσίες των γκισέ έχουν τερματιστεί οριστικά από την 1η Σεπτεμβρίου, με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιείται καμία ανάληψη μετρητών, σύμφωνα με το γερμανικό Focus.

Η τράπεζα επικαλείται τη στροφή των πελατών στο online banking και τονίζει ότι θα επικεντρωθεί στις συμβουλευτικές υπηρεσίες. Ωστόσο, οι πελάτες αντιδρούν έντονα, καθώς δεν υπήρξε καμία προσωπική ειδοποίηση – μόνο ένα απλό έντυπο στην είσοδο.

Οι πελάτες της τράπεζες παραπέμπονται πλέον σε σούπερ μάρκετ ή ΑΤΜ άλλων τραπεζών για αναλήψεις, επιλογές που συχνά συνεπάγονται προμήθειες ή απαιτούν αγορές προϊόντων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι υπηρεσίες φυσικών μετρητών έχουν διακοπεί σε όλα τα καταστήματα σε εθνικό επίπεδο από τις 31 Αυγούστου 2025. Ενημερωτικές αφίσες στα καταστήματα ανέφεραν ότι τα ΑΤΜ έχουν απενεργοποιηθεί και ότι οι συναλλαγές με μετρητά στα γκισέ δεν είναι πλέον δυνατές.

Μετά την ανακοίνωση, πολλοί πελάτες εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους, υποστηρίζοντας ότι δεν είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για τη σημαντική αλλαγή. Ορισμένοι αντιλήφθηκαν την εφαρμογή της απόφασης μόνο όταν αντίκρισαν καλυμμένα ΑΤΜ κατά την επίσκεψή τους στην τράπεζα. Ιδιαίτερα, οι ηλικιωμένοι πελάτες, που δεν χρησιμοποιούν ενεργά ψηφιακά τραπεζικά κανάλια, αντιμετωπίζουν πλέον δυσκολίες.

Στελέχη της Oberbank ανέφεραν ότι οι πελάτες μπορούν να κάνουν αναλήψεις μέσω σημείων πληρωμής μετρητών σε σούπερ μάρκετ ή ΑΤΜ άλλων τραπεζών. Ωστόσο, αυτές οι υπηρεσίες συχνά συνοδεύονται από πρόσθετες χρεώσεις ή προϋποθέτουν αγορά προϊόντων.

Η διοίκηση της τράπεζας τόνισε ότι η απόφαση αντανακλά την αλλαγή της συμπεριφοράς των πελατών, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία πραγματοποιεί πλέον τις οικονομικές της συναλλαγές ψηφιακά, με τη ζήτηση για φυσικές υπηρεσίες να έχει μειωθεί σημαντικά.