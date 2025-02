Αυστρία: Σύνδεση με το Ισλαμικό κράτος η τρομοκρατική επίθεση με μαχαίρι στο Φιλάχ

Ως «ισλαμιστική τρομοκρατική επίθεση με διασύνδεση προς το «Ισλαμικό Κράτος»» περιέγραψε η αυστριακή κυβέρνηση την επίθεση ενός 23χρονου Σύρου στο Φίλαχ της Καρινθίας εναντίον περαστικών με μαχαίρι, η οποία είχε ως αποτέλεσμα ένας 14χρονος να χάσει τη ζωή του και να τραυματιστούν ακόμη πέντε άτομα.

Ειδικότερα, όπως δήλωσε πριν από λίγο ο υπουργός Εσωτερικών Γκέρχαρντ Κάρνερ, η επίθεση του Σαββάτου ήταν η δεύτερη πιο αιματηρή ισλαμιστικού υπόβαθρου τρομοκρατική ενέργεια στην Αυστρία, μετά την επίθεση ενόπλου στη Βιέννη το 2020, με 4 νεκρούς και 23 τραυματίες.

Ο αυστριακός υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι ο 23χρονος Σύρος φώναζε «Αλαχού Ακμπάρ» και αργότερα ομολόγησε ότι είχε ριζοσπαστικοποιηθεί μέσω διαδικτύου, ενώ είχε δώσει όρκο πίστης στο «Ισλαμικό Κράτος». Βρισκόταν πάντως νομίμως στην Αυστρία, με άδεια παραμονής, διευκρίνισε ο υπουργός.

Επίσης, ο Κάρνερ ανακοίνωσε ακόμη ότι το επόμενο διάστημα ξεκινούν «μαζικές χωρίς αφορμή εξακριβώσεις στοιχείων και έρευνες».

