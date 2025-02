Αυστρία: Ισλαμιστής ο 23χρονος δράστης της επίθεσης με μαχαίρι

Ισλαμιστής που ριζοσπαστικοποιήθηκε στο διαδίκτυο ο δράστης της επίθεσης με μαχαίρι το Σάββατο στην πόλη Villach της νότιας Αυστρίας κατά την οποία σκοτώθηκε ένα έφηβο 14χρονο αγόρι, δήλωσε την Κυριακή (16/02) ο υπουργός Εσωτερικών Γκέρχαρντ Κάρνερ.

Συγκεκριμένα, η αστυνομία ταυτοποίησε τον δράστη της επίθεσης ως έναν 23χρονο Σύρο αιτούντα άσυλο. Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, ο Κάρνερ είπε ότι η επίθεση με μαχαίρι, στην οποία τραυματίστηκαν επίσης πέντε άτομα, συνδέεται με το Ισλαμικό Κράτος.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται η αυστριακή εφημερίδα Kurier, το περιστατικό συνέβη στο κέντρο της πόλης, με τον δράστη να κατεβαίνει ξαφνικά από αυτοκίνητο και να επιτίθεται με το μαχαίρι του εναντίον περαστικών.

Ένας 42χρονος, επίσης Σύρος, εργαζόμενος σε εταιρία ταχυμεταφορών, βρέθηκε μπροστά στην επίθεση και, προκειμένου να αποτρέψει τον δράστη, τον χτύπησε με το αυτοκίνητό του.

