Αυστρία: Ο 19χρονος προετοίμαζε επίθεση αυτοκτονίας σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ

Ο 19χρονος νεαρός που έχει συλληφθεί μαζί με δύο άλλους νεαρούς υπόπτους στην Αυστρία προετοίμαζε επίθεση αυτοκτονίας σε μία από τις συναυλίες της Αμερικανίδας σταρ Τέιλορ Σουίφτ στη Βιέννη «για να σκοτώσει μεγάλο αριθμό ανθρώπων», ανακοίνωσαν οι αυστριακές υπηρεσίες Πληροφοριών.

«Έχει προχωρήσει σε πλήρη ομολογία και δήλωσε ότι είχε την πρόθεση να διαπράξει επίθεση με τη βοήθεια εκρηκτικών υλών και μαχαιριών», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο διευθυντής των αυστριακών υπηρεσιών Πληροφοριών (DSN) Ομάρ Χαϊτζάουι-Πίρχνερ.

«Στόχος του ήταν να σκοτωθεί και να σκοτώσει μεγάλο αριθμό ανθρώπων, είτε σήμερα, είτε αύριο, κατά τη διάρκεια της συναυλίας», πρόσθεσε.

Χημικές ουσίες και αυτοσχέδια βόμβα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στο σπίτι του 19χρονου δήλωσε ο γενικός διευθυντής δημόσιας ασφάλειας της Αυστρίας Φρανκς Ρουφ, στο ραδιόφωνο ORF.

Οι έρευνες στο σπίτι του κύριου υπόπτου στην πόλη Ternitz κοντά στα ουγγρικά σύνορα έδειξαν «συγκεκριμένες προπαρασκευαστικές ενέργειες», δήλωσε ο Φρανκς Ρουφ, ενώ κατασχέθηκαν χημικές ουσίες και τεχνικές συσκευές.

Η εφημερίδα Kurier, επικαλούμενη πηγές που γνωρίζουν την κατάσταση, ανέφερε ότι ο ύποπτος είχε κλέψει τα χημικά από τον χώρο εργασίας του και είχε κατασκευάσει βόμβα.

Η 34χρονη δεν έχει σχολιάσει ακόμη τις ακυρώσεις των συναυλιών της στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram.

Δεκαεννιάχρονος με αυστριακή υπηκοότητα και καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία και δύο 17χρονοι συνελήφθησαν χθες Τετάρτη στο Τέρνιτς του Νοϊκίρχεν και στη Βιέννη, ενώ αναζητούνται ακόμη τρεις ύποπτοι σε σχέση με τον σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών σε «μεγάλες διοργανώσεις» στην περιοχή της αυστριακής πρωτεύουσας.

Η αποκάλυψη οδήγησε στην ακύρωση τριών συναυλιών της Αμερικανίδας ποπ-σταρ Τέιλορ Σουίφτ, οι οποίες επρόκειτο να πραγματοποιηθούν απόψε, αύριο Παρασκευή και μεθαύριο Σάββατο στο στάδιο Ερνστ Χάπελ.

Η διοργανώτρια εταιρία Barracuda Music ανακοίνωσε αργά χθες βράδυ μέσω Instagram και Facebook ότι οι συναυλίες ακυρώνονται «λόγω επιβεβαίωσης από κυβερνητικούς αξιωματούχους σχεδίου τρομοκρατικής επίθεσης» και εξήγησε ότι εντός των επόμενων δέκα ημερών θα επιστραφούν τα χρήματα στους κατόχους εισιτηρίων.

Taylor Swift’s upcoming shows in Vienna have been cancelled due to threat posed by suspected ISIS-connected plot to attack the stadium. pic.twitter.com/K8PVdGIiST