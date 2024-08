Αυστρία: 19χρονος τζιχαντιστής από τη Βόρεια Μακεδονία σχεδίαζε χτύπημα σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ

Δεκαεννιάχρονος με αυστριακή υπηκοότητα και καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία και δύο 17χρονοι συνελήφθησαν χθες Τετάρτη στο Τέρνιτς του Νοϊκίρχεν και στη Βιέννη, ενώ αναζητούνται ακόμη τρεις ύποπτοι σε σχέση με τον σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών σε «μεγάλες διοργανώσεις» στην περιοχή της αυστριακής πρωτεύουσας.

Η αποκάλυψη οδήγησε στην ακύρωση τριών συναυλιών της Αμερικανίδας ποπ-σταρ Τέιλορ Σουίφτ, οι οποίες επρόκειτο να πραγματοποιηθούν απόψε, αύριο Παρασκευή και μεθαύριο Σάββατο στο στάδιο Ερνστ Χάπελ.

Η διοργανώτρια εταιρία Barracuda Music ανακοίνωσε αργά χθες βράδυ μέσω Instagram και Facebook ότι οι συναυλίες ακυρώνονται «λόγω επιβεβαίωσης από κυβερνητικούς αξιωματούχους σχεδίου τρομοκρατικής επίθεσης» και εξήγησε ότι εντός των επόμενων δέκα ημερών θα επιστραφούν τα χρήματα στους κατόχους εισιτηρίων.

Taylor Swift’s upcoming shows in Vienna have been cancelled due to threat posed by suspected ISIS-connected plot to attack the stadium. pic.twitter.com/K8PVdGIiST