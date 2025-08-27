Η αυστραλιανή υπηρεσία πληροφοριών εντόπισε ότι η χρηματοδότηση κουκουλοφόρων εγκληματιών που φέρονται να έβαλαν φωτιά σε συναγωγή στη Μελβούρνη, συνδέοντας την αντισημιτική επίθεση με το Ιράν, όπως ανέφεραν αξιωματούχοι, παρότι οι κατηγορούμενοι για το έγκλημα πιθανόν να μην γνώριζαν ότι η Τεχεράνη ήταν ο κρυφός καθοδηγητής τους.

Ο Γιουνές Άλι Γιουνές, 20 ετών, εμφανίστηκε στο Πρωτοδικείο της Μελβούρνης κατηγορούμενος για τον εμπρησμό της συναγωγής Adass Israel και κλοπή αυτοκινήτου. Δεν δήλωσε ενοχή ούτε ζήτησε αποφυλάκιση με εγγύηση. Ένας ακόμη κατηγορούμενος, ο Τζιοβάνι Λάουλου, 21 ετών, αντιμετωπίζει τις ίδιες κατηγορίες, αναφέρει το Investing.

Ο πρωθυπουργός, Άντονι Αλμπανέζε, δήλωσε ότι η επίθεση, όπως και μία άλλη στο Σίδνεϊ το 2024, καθοδηγούνταν από την ιρανική κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να απελάσει τον πρέσβη του Ιράν. Οι αυστραλιανές υπηρεσίες εντόπισαν μια «εφοδιαστική αλυσίδα» που συνέδεε τις επιθέσεις με το Σώμα Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και πρόσωπα στο εξωτερικό.

Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία και η ASIO κατάσχεσαν κινητά τηλέφωνα και ψηφιακές συσκευές υπόπτων και εντόπισαν το κλεμμένο μπλε Volkswagen Golf που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Υλικό από κάμερες ασφαλείας δείχνει τρεις κουκουλοφόρους να βγάζουν δοχεία βενζίνης από το πορτμπαγκάζ, με έναν να κρατά τσεκούρι, και να πυρπολούν τη συναγωγή αξίας 20 εκατ. δολαρίων Αυστραλίας. Κανείς δεν τραυματίστηκε.

Η αστυνομία χαρακτήρισε το αυτοκίνητο «κοινόχρηστο όχημα εγκλήματος», συνδεδεμένο με άλλες επιθέσεις χωρίς πολιτικό κίνητρο. Η έρευνα δείχνει ότι οι εγκληματίες συνεργάστηκαν με διεθνείς διαμεσολαβητές για να αποκρύψουν την ιρανική καθοδήγηση.

Οι αυστραλιανές αρχές συνεργάζονται με το δίκτυο πληροφοριών Five Eyes (Βρετανία, ΗΠΑ, Καναδάς, Νέα Ζηλανδία).

Ο υπουργός Εσωτερικών Υποθέσεων, Τόνι Μπούρκε δήλωσε στο ραδιόφωνο του ABC την Τετάρτη ότι όσοι συμμετείχαν σε τοπικό επίπεδο δεν γνώριζαν απαραίτητα «ποιος το ξεκίνησε».

«Υπάρχει μια σειρά από διαμεσολαβητές, έτσι ώστε οι άνθρωποι που εκτελούν διαφορετικές ενέργειες να μην γνωρίζουν στην πραγματικότητα ποιος τους κατευθύνει ή να μην ξέρουν απαραίτητα ποιος τους καθοδηγεί», είπε.