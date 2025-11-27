Αυστραλία: Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν την τρομοκρατία - Η αντίδραση του Ιράν

Η απόφαση της Αυστραλίας να κατατάξει τους Φρουρούς της Επανάστασης ως κράτος που υποστηρίζει την τρομοκρατία είναι «μια αδικαιολόγητη και προσβλητική ενέργεια», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν σε δήλωση που δημοσίευσε την Πέμπτη στο κανάλι του στο Telegram.

«Αυτή η ανεύθυνη ενέργεια συνάδει με το σοβαρό λάθος που διέπραξε η αυστραλιανή κυβέρνηση με βάση εντελώς ψευδείς και κατασκευασμένες κατηγορίες από τις υπηρεσίες ασφαλείας του σιωνιστικού καθεστώτος (Ισραήλ)», ανέφερε η δήλωση του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν.

Τον Αύγουστο, η Αυστραλία κατηγόρησε το Ιράν για τη διεύθυνση δύο αντισημιτικών εμπρηστικών επιθέσεων στις πόλεις Σίδνεϊ και Μελβούρνη και απέλασε τον πρέσβη του Ιράν