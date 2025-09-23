Έκτακτο Συμβούλιο ΝΑΤΟ

Το ΝΑΤΟ κατηγορεί τη Ρωσία για παραβιάσεις εναέριου χώρου σε Εσθονία και Πολωνία, δεσμευόμενο να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα άμυνας. Παράλληλα, drones προκάλεσαν κλείσιμο των αεροδρομίων Κοπεγχάγης και Όσλο, εντείνοντας φόβους για ρωσική εμπλοκή. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προειδοποίησε ότι η κρίσιμη ευρωπαϊκή υποδομή κινδυνεύει, ενώ η Δανία χαρακτήρισε το περιστατικό «σοβαρότερη επίθεση» σε υποδομές της. Οι έρευνες συνεχίζονται με στρατιωτική εμπλοκή.

Σε αυτό το κλίμα σε έκτακτο συμβούλιο που πραγματοποίησε το ΝΑΤΟ προειδοποίησε τη Ρωσία ότι θα ενεργοποιήσει το άρθρο 5, δηλαδή στη ρήτρα συλλογικής άμυνας, που προβλέπει ότι μια επίθεση σε κράτος - μέλος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας θεωρείται επίθεση σε όλους, ενώ εξέφρασε «την πλήρη αλληλεγγύη» του στους Συμμάχους των οποίων ο εναέριος χώρος έχει παραβιαστεί.

«Η Ρωσία φέρει την πλήρη ευθύνη για αυτές τις ενέργειες, οι οποίες είναι κλιμακούμενες, ενέχουν κίνδυνο λανθασμένων υπολογισμών και θέτουν ζωές σε κίνδυνο. Αυτές οι ενέργειες πρέπει να σταματήσουν», τονίζει το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο, ενώ η πρόεδρος της ΕΕ Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να εκτιμάει ότι τα drones που σταμάτησαν πτήσεις στο κύριο αεροδρόμιο της Δανίας στην Κοπεγχάγη ήταν μέρος ενός «προτύπου συνεχούς αμφισβήτησης στα σύνορά μας» από τη Μόσχα.

Αυστηρή προειδοποίηση NATO για ενεργοποίηση του Άρθρου 5: Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για να αμυνθούμε

Συγκεκριμένα, το ΝΑΤΟ καταδίκασε την Τρίτη τη Ρωσία για την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας την περασμένη εβδομάδα και υπογράμμισε ότι θα χρησιμοποιήσει «όλα τα απαραίτητα στρατιωτικά και μη στρατιωτικά εργαλεία για να αμυνθεί», καθώς αντιμετωπίζει «ένα μοτίβο ολοένα και πιο ανεύθυνης συμπεριφοράς» από τη Μόσχα.

Η Εσθονία την Παρασκευή γνωστοποίησε ότι τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MiG-31 παραβίασαν τον εναέριο χώρο της για 12 λεπτά πριν συνοδευτούν έξω από ιταλικά μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ - ένα περιστατικό που, σύμφωνα με δυτικούς αξιωματούχους, πιθανότατα σχεδιάστηκε για να δοκιμάσει την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ.

Το περιστατικό συνέβη την εβδομάδα μετά την είσοδο περίπου 20 ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον πολωνικό εναέριο χώρο, κάνοντας τα αεροσκάφη του ΝΑΤΟ να καταρρίψουν μερικά από αυτά.

«Η Ρωσία δεν πρέπει να έχει καμία αμφιβολία: Το ΝΑΤΟ και οι Σύμμαχοι θα χρησιμοποιήσουν, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όλα τα απαραίτητα στρατιωτικά και μη στρατιωτικά εργαλεία για να αμυνθούν και να αποτρέψουν όλες τις απειλές από όλες τις κατευθύνσεις», ανέφερε η δήλωση.

«Θα συνεχίσουμε να αντιδρούμε με τον τρόπο, τον χρόνο και τον τομέα της επιλογής μας».

Η συνεδρίαση του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου, που αποτελείται από πρέσβεις από τις 32 χώρες μέλη της συμμαχίας, συγκλήθηκε την Τρίτη από την Εσθονία βάσει του Άρθρου 4 της ιδρυτικής συνθήκης του ΝΑΤΟ.

Το άρθρο αναφέρει ότι οι σύμμαχοι θα «συμβουλεύονται οποτεδήποτε, κατά τη γνώμη οποιουδήποτε από αυτούς, απειλείται η εδαφική ακεραιότητα, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλεια» ενός μέλους.

Είναι μόνο η ένατη φορά στην 76χρονη ιστορία του ΝΑΤΟ που έχει επικαλεστεί το άρθρο - και δύο από αυτές τις περιπτώσεις έχουν συμβεί αυτόν τον μήνα σε απάντηση στα επεισόδια στην Πολωνία και την Εσθονία.

«Οι σύμμαχοι δεν θα αποθαρρυνθούν από αυτές και άλλες ανεύθυνες πράξεις της Ρωσίας από τις διαρκείς δεσμεύσεις τους να υποστηρίξουν την Ουκρανία, της οποίας η ασφάλεια συμβάλλει στη δική μας, στην άσκηση του εγγενούς δικαιώματός της στην αυτοάμυνα ενάντια στον βάναυσο και απρόκλητο επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας», ανέφερε η δήλωση του ΝΑΤΟ.

Η εισβολή των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, που προκάλεσε χθες, Δευτέρα, το κλείσιμο του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης, ήταν η πιο σοβαρή επίθεση που έχει γίνει μέχρι σήμερα σε υποδομή της Δανίας, ανέφερε σε σημερινή δήλωσή της η πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν.

Συναγερμός στην Ευρώπη μετά τα drones στα αεροδρόμια Κοπεγχάγης και Όσλο - Φόβοι για ρωσική εμπλοκή

Μπορεί τα αεροδρόμια της Κοπεγχάγης και του Όσλο να επαναλειτουργούν μετά την εμφάνιση drones που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, ωστόσο, το γεγονός δεν παύει να προκαλεί ανησυχία στην Ευρώπη σχετικά με μία πιθανή εμπλοκή της Ρωσίας.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, έχει ήδη χαρακτηρίσει το περιστατικό ως την «σοβαρότερη επίθεση σε κρίσιμες υποδομές της χώρας μέχρι σήμερα». Πολλώ δε μάλλον διότι σημειώνεται σε κοντινό χρονικό διάστημα από τις κυβερνοεπιθέσεις που καταγράφηκαν την Παρασκευή σε μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια.

Από πλευράς της, η Νορβηγία υποστηρίζει ότι η Ρωσία παραβίασε τον εναέριο χώρο της τρεις φορές εντός του 2025.

Σε κατάσταση συναγερμού η Δανία

Σε προσωρινό «πάγωμα» πτήσεων και σε αναταραχές στη λειτουργία κρίσιμων υποδομών οδήγησε η εμφάνιση των drones στα αεροδρόμια Κοπεγχάγης και Όσλο. Ειδικότερα, στις 20:26 τοπική ώρα η αστυνομία διέταξε την αναστολή όλων των πτήσεων στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, όταν εντοπίστηκαν τουλάχιστον δύο έως τρία μεγάλα drones στον εναέριο χώρο της πρωτεύουσας. Η αναστάτωση ήταν άμεση καθώς περίπου 35 πτήσεις εκτράπηκαν προς άλλα αεροδρόμια, προκαλώντας ταλαιπωρία σε εκατοντάδες ταξιδιώτες.

Σύμφωνα με την αστυνομία και τον εκπρόσωπο του αεροδρομίου, εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση της απειλής. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες για την προέλευση των drones, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας, Γενς Γέσπερσεν, σημείωσε ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη χειρίζονταν «ικανός φορέας» με τεχνικές δυνατότητες και πόρους που ξεπερνούν τα συνηθισμένα περιστατικά, μετέδωσε ο Guardian.

Κυβερνοεπίθεση

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή σημειώθηκε μια σειρά κυβερνοεπιθέσεων σε μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, μεταξύ των οποίων των Βρυξελλών, του Βερολίνου και του Λονδίνου, πλήττοντας συστήματα ελέγχου εισιτηρίων (check-in). Δεδομενου ότι η εμφάνιση των drones συμπίπτει με τις κυβερνοεπιθέσεις, οι αρχές της Δανίας και της Νορβηγίας εξετάζουν πιθανές διασυνδέσεις, με τη δημόσια τηλεόραση NRK να επιβεβαιώνει ότι υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών στις έρευνες.

Η κατάσταση έχει ήδη κινητοποιήσει και τον στρατό της Δανίας, ο οποίος συμμετέχει ενεργά στις έρευνες, σε μια προσπάθεια να διαπιστωθεί αν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό ή για οργανωμένη επίθεση.

Από πλευράς της, η Μέτε Φρέντερικσεν, σε σχόλιό της στον τηλεοπτικό σταθμό TV2, χαρακτήρισε την υπόθεση «επίθεση σε κρίσιμες υποδομές» και προειδοποίησε ότι «λέει κάτι για την εποχή που ζούμε και για το τι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι ως κοινωνία να αντιμετωπίσουμε». Επισήμανε μάλιστα ότι οι αρχές «δεν αποκλείουν κανένα σενάριο» όσον αφορά την ταυτότητα των δραστών.

Ερωτηθείσα για πιθανή ρωσική εμπλοκή, κράτησε επιφυλακτική στάση, αλλά ξεκαθάρισε: «Δεν μπορώ να αποκλείσω με κανέναν τρόπο ότι πρόκειται για τη Ρωσία. Και είναι σαφές ότι αυτό ταιριάζει με τις εξελίξεις που έχουμε δει πρόσφατα με άλλες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, παραβιάσεις του εναέριου χώρου και επιθέσεις χάκερ σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια».

Η πρωθυπουργός υπενθύμισε προηγούμενες παραβιάσεις του εναέριου χώρου από ρωσικά drones σε Πολωνία, Ρουμανία και Εσθονία, ενώ υπογράμμισε τις πρόσφατες κυβερνοεπιθέσεις σε αεροδρόμια της Ευρώπης, υπαινισσόμενη προφανώς ότι είναι πολύ πιθανό να υπάρχει συσχέτιση με τα προηγούμενα ανησυχητικά περιστατικά.

Νορβηγία: Η Ρωσία παραβίασε τον εναέριο χώρο μας τρεις φορές το 2025

Στο μεταξύ, η νορβηγική κυβέρνηση δήλωσε ότι η Ρωσία παραβίασε τον νορβηγικό εναέριο χώρο τρεις φορές το 2025, προσθέτοντας ότι δεν είναι σαφές εάν ήταν κάτι εσκεμμένο ή επρόκειτο για σφάλματα πλοήγησης. Τα περιστατικά, που διήρκησαν από ένα έως τέσσερα λεπτά, ήταν οι πρώτες τέτοιες παραβιάσεις από τη Ρωσία εδώ και πάνω από μία δεκαετία, όπως δήλωσε σε ανακοίνωση η νορβηγική κυβέρνηση.

Όπως αναφέρει το Reuters, δύο από τα περιστατικά, στις 25 Απριλίου και στις 18 Αυγούστου, έλαβαν χώρα πάνω από τη Θάλασσα Μπάρεντς στην Αρκτική, ενώ το τρίτο, στις 24 Ιουλίου, ήταν πάνω από ένα ακατοίκητο τμήμα της Φίνμαρκ, της βορειότερης περιφέρειας της Νορβηγίας που μοιράζεται σύνορα με τη Ρωσία.

«Δεν μπορούμε να καθορίσουμε εάν αυτό έγινε εσκεμμένα ή εάν οφειλόταν σε σφάλματα πλοήγησης», δήλωσε ο πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στέρε. «Ανεξάρτητα από τον λόγο αυτό, αυτό δεν είναι αποδεκτό και το ξεκαθαρίσαμε αυτό στις ρωσικές αρχές».

Ρούτε: Σκόπιμες οι πρόσφατες ενέργειες της Ρωσίας

Ο Ζελένσκι ανησυχεί για ενδεχόμενη εμπλοκή της Ρωσίας

Όσο για τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συνδέει άμεσα το περιστατικό με τη Ρωσία. Μάλιστα, σε συνάντησή του με τη γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, τόνισε ότι πρόκειται για παραβίαση του εναέριου χώρου κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, φέρνοντας ως παράδειγμα την Κοπεγχάγη. Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι αν δεν υπάρξει αποφασιστική απάντηση από τη Δύση, η Μόσχα θα συνεχίσει να δοκιμάζει τις αντοχές των ευρωπαϊκών κοινωνιών.